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Lasconi, despre Bolojan: Nu a gândit ca un primar

Elena Lasconi, fosta președintă USR, dar și actual primar al orașului Câmpulung, acuză că Ilie Bolojan nu a gândit „ca un primar”, atunci când Guvernul condus de el a hotărât suspendarea proiectelor prin PNRR cu un grad mai mic de realizare de 30%. Ea a vorbit și despre consecințele reformelor asupra românilor.
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„Mi s-a părut că nu a gândit ca un primar și am simțit că ne-a făcut foarte mult rău”, a declarat Lasconi, în cadrul unui interviu la emisiunea „Ai Aflat! – Cu Ionuț Cristache”. 

În cadrul emisiunii, Lasconi a vorbit despre cum a simțit, din perspectiva de primar, consecințele generate de anularea unor proiecte cu bani din PNRR.

Ceea ce mă privește, faptul că a tăiat «din pix» câteva proiecte din PNRR pentru care m-am luptat. Și să știți că au fost proiecte «primul venit, primul servit» și am cheltuit bani”, spune Lasconi, explicând că Primăria Câmpulung este o „primărie săracă”, dar și că banii i-a cheltuit pentru documentații, ca să depună proiecte prin fonduri europene. 

„Mi-a tăiat două blocuri-turn, din patru (…). Deci, din punct de vedere electoral, praf”, acuză Lasconi.

Ea a explicat că întâi a început achizițiile pentru școli și spitale, iar în ceea ce privește eficientizarea energetică la blocuri, a pierdut două proiecte din patru, pentru blocurile turn.
Lasconi a vorbit și despre proiectul achiziționării microbuzelor și autobuzelor electrice destinate școlilor, proiect pe care l-a pierdut: „(…)nu erau la 30%, dar nu poți să fii când cumperi ceva la 30%, poți să fii doar la 0% sau la 100%”, afirmând și că a fost un proiect „foarte scump” pentru care a luptat „foarte mult”. 

Lasconi a vorbit și despre creșterea taxelor și impozitelor, afirmând că „tot românul, tot prostul trebuie să plătească”, dar și că „nu tai de unde ai găuri negre”.

„Creșterea taxelor și impozitelor nu a fost înțeleasă de români ca venind din partea Guvernului, ci mai degrabă din partea Primăriei și ne-a afectat direct”, declară Lasconi.

Lasconi: „Îi afectează pe oameni și oamenii sunt disperați”

Elena Lasconi spune că tăierile și scumpirile îi afectează pe cetățeni.

„Deci, cred că atunci când ar lua deciziile astea majore care ar afecta viața oamenilor și anume creșterea TVA-ului – care te afectează de fiecare dată când cumperi câte ceva – taxele astea pe muncă, scăderile de indemnizații, toate lucrurile astea, credeți-mă că îi afectează pe oameni și oamenii sunt disperați”, conchide Lasconi. 

În august 2025, Guvernul Bolojan a decis să suspende proiectele prin PNRR cu grad de realizare mai mic de 30%, ceea ce a stârnit indignarea mai multor autorități județene, dar și locale. Cu toate acestea, decizia s-a luat pentru fondurile să se poată concentra pe proiectele cu un grad de realizare mai ridicat.

Emisiunea completă poate fi urmărită aici. 

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