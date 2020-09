Lego suspendă promovarea figurinelor care reprezintă Poliţia. Compania a donat 4 milioane de dolari în contul ONG-urilor

Compania Lego suspendă orice promovare a jucăriilor care reprezintă forţele de ordine. Decizia companiei vine ca răspuns pe fondul violenţei manifestate împotriva civililor de poliţia din Statele Unite. Lego va dona 4 milioane de dolari ONG-urilor care tratează problema justiţiei sociale, toleranţei şi a egalităţii rasiale. Un oficial al companiei, a motivat decizia adoptată: „Sprijinim comunitatea de culoare să lupte împotriva rasismului şi a inegalităţii”.

Un zvon a circulat pe scară largă pe reţelele de socializare şi susţinea că gigantul jucăriilor a retras produsele cu poliţişti de la vânzare. În realitate, compania a suspendat temporar toate promoţiile, în jur de treizeci de figurine. Lista jucăriilor afectate include maşina de patrulare a poliţiei, secţia de poliţie, brigada canină sau „Casa Albă”.

We’ve seen incorrect reports saying we’ve removed some LEGO sets from sale. To be clear, that is not the case and reports otherwise are false. Our intention was to temporarily pause digital advertising in response to events in the US. We hope this clears things up. ♥️