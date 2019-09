Lider ALDE: Nu cumva nu ne-am apărat cum trebuie partidul şi am cedat nepermis unor Casandre?

Preşedintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupă, se întreabă pe Facebook dacă nu cumva ALDE nu s-a apărat aşa cum trebuie şi a cedat „nepermis unor Casandre străine de interesul legitim a ceea ce am vrut şi vrem să fim: o forţă liberală autentică de secol 21”.

„De câteva zile, ALDE e pe buzele tuturor: Preşedinte, Premier, analişti, comentatori, cetăţeni. <Penibili>, <ridicoli>,<trădători> sunt principalele etichete ce ni se lipesc. Mă întreb cum am ajuns din busola guvernării şi a stabilităţii politice, dintr-o voce politică raţională, echilibrată să fim catalogaţi negativ din toate părţile?! Cum am ajuns să fim sursa unei instabilităţi politice şi guvernamentale care foloseşte oricui, mai puţin românilor, militanţilor şi votanţilor ALDE?! Oare nu cumva nu ne-am apărat aşa cum trebuie partidul şi am cedat nepermis unor Casandre străine de interesul legitim a ceea ce am vrut şi vrem să fim: o forţă liberală autentică de secol 21 ?!”, scrie preşedintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupă.

Acesta adaugă că vede în aceste zile lideri locali, parlamentari, militanţi ALDE bulversaţi, peste tot în ţară: „bulversaţi de renunţarea simultană şi la o candidatură prezidenţială proprie, în care toţi am investit atâtea speranţe de relansare politică, şi la guvernarea pe care am girat-o cu deciziile noastre, cu aportul nostru semnificativ la politici publice eficiente, inclusiv cu criticile noastre constructive.

Şi mai văd în aceste zile pe liderul noului aliat politic că vorbeşte dezinvolt despre Opoziţia de Stânga(??!!) pe care am reprezenta-o noi, ALDE şi ProRomânia împreună. Şi-l mai aud vorbind pe Victor Ponta de o fuziune între cele două partide!!! Iar liderii noştri nu schiţează NICIUN gest în apărarea identităţii noastre liberale. Pe ce drum mergem? Cine mai suntem noi, ALDE? <Alianţa pentru 1 OM>, asa cum am înţeles ca se numeşte alianţa electorală cu partidul lui Ponta (fără să ne consulte nimeni pentru această denumire) nu este oare, în fapt, o Alianţă pentru câţiva oameni de la vârful celor două partide?!”.

Liderul doljean al ALDE adaugă că sentimentul că este adus într-un joc care nu e cel pe care voia să-l joace devine tot mai acut şi că „agitaţia asta politică surdă pentru câştigarea unui meci înainte de a se juca pe teren nu e de bun augur pentru democraţia românească”.

„Mie nu-mi plac meciurile decise înainte ca jucătorii să intre în teren... Va trebui să cumpănim bine şi repede! Cu mintea noastră a celor care am construit un partid liberal şi democrat în care şi-au pus speranţele sute de mii de români...”, îşi termină postarea deputatul ALDE.

