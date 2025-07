Indonezia: Se reiau căutările pentru cei 30 de pasageri dispăruți ai feribotului scufundat în strâmtoarea Bali

Feribotul numit KMP Tunu Pratama Jaya transporta 65 de persoane, toți indonezieni, când s-a scufundat la aproximativ 30 de minute după ce a plecat din Java de Est spre insula de vacanță Bali, miercuri seara, a declarat Ribut Eko Suyatno, oficial al agenției de căutare și salvare.

29 de supraviețuitori au fost salvați joi înainte ca căutările să fie suspendate din cauza vizibilității reduse.

A ferry with 65 passengers on board has sunk off the coast of Bali.

According to CNN Indonesia, four people have died and about 38 others are missing.

The vessel sank about 25 minutes after sailing. The causes of the accident are still unknown.

