Iran lansează primul exercițiu militar al țării de la războiul de 12 zile cu Israelul

Deși astfel de exerciții sunt obișnuite în Republica Islamică, exercițiul „Sustainable Power 1404” vine în contextul în care autoritățile din Iran încearcă să-și demonstreze puterea în urma unui război în care Israelul a distrus sistemele de apărare aeriană și a bombardat instalații nucleare și alte obiective.

Televiziunea de stat a informat că navele militare vor lansa rachete de croazieră asupra unor ținte și vor utiliza drone deasupra apelor internaționale. Nu a difuzat imediat imagini din cadrul exercițiului.

Marina iraniană, estimată la aproximativ 18.000 de membri, a evitat aparent orice atac major în timpul războiului din iunie, potrivit AP.

Marina, cu baza în orașul portuar Bandar Abbas, patrulează în Golful Oman, Oceanul Indian și Marea Caspică, lăsând în mare parte Golful Persic și strâmtoarea sa îngustă, Strâmtoarea Hormuz, în grija Gărzii Revoluționare paramilitare a Iranului.

Forțele navale ale Gărzii sunt cunoscute pentru capturarea navelor occidentale în timpul rupturii acordului nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale, precum și pentru urmărirea îndeaproape a navelor marinei americane care trec prin regiune.

Iranul, pregătit să contracareze orice atac israelian viitor

De la sfârșitul războiului, Iranul a insistat din ce în ce mai mult că este pregătit să contracareze orice atac israelian viitor.

Ministrul apărării, generalul de brigadă Aziz Nasirzadeh, a declarat că țara și-a echipat forțele cu rachete noi, potrivit declarațiilor raportate miercuri de agenția de știri de stat IRNA. „Ca răspuns la orice aventurism potențial al inamicului, forțele noastre sunt pregătite să utilizeze aceste rachete noi în mod eficient”.

Între timp, Iranul și-a suspendat cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care a monitorizat instalațiile sale nucleare, în contextul în care Teheranul a îmbogățit uraniu până la niveluri apropiate de cele utilizate în arme, pe fondul tensiunilor.

Franța, Germania și Regatul Unit, părțile europene la acordul nuclear cu Iranul, au avertizat că, dacă Teheranul nu ajunge la o „soluție satisfăcătoare” a disputei sale cu AIEA până la 31 august, vor declanșa o reimpunere „rapidă” a tuturor sancțiunilor Națiunilor Unite asupra sa, ridicate anterior prin acord.

Deși țara este deja afectată de sancțiunile americane din 2018, analiștii avertizează că reînnoirea sancțiunilor ONU ar putea slăbi și mai mult economia deja șubredă a țării.