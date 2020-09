M. Miclea: „În fiecare săptămână, când eram ministru, ceream 5% din PIB pentru educaţie. Nu mi s-a dat nici 3.73, cât fusese anterior. Şi m-am retras.”

M. Miclea: „Din îmbinarea psihologiei cu informatica am dezvoltat două platforme online dedicate psihoterapiei anxietăţii şi depresiei: paxonline.net şi depreter.ro.”

M. Miclea: „Din păcate, pandemia ne-a prins complet nepregătiţi în privinţa educaţiei online, chiar dacă în Legea Educaţiei e, de 10 ani, un paragraf privind acest aspect. E nevoie de învăţământ hibrid, o combinaţie între educaţia online şi cea faţă în faţă, din clasă.”

M. Miclea: „Decizia Senatului privind identitatea de gen e total greşită, aberantă, ne-a întors în Evul Mediu, sunt sigur că parlamentarii nu s-au gândit la consecinţe.”

Interviul cu Mircea Miclea:

M. Miclea: În fiecare săptămână, când eram ministru, ceream 5% din PIB pentru educaţie. Nu mi s-a dat nici 3.73, cât fusese anterior. Şi m-am retras.

M. Miclea: Am schimbat legea de infiintare a universităţilor. Am început să cer bani, pentru că nu se putea face reformă fără bani. În fiecare luni, la Biroul Politic Naţional al Partidului Democrat, mă întrebau ce-mi doresc şi eu spuneam 5% din PIB pentru educaţie. Ajunsesem sa fiu numit Mr. Five. Nu mi s-a dat nici 3.73 cât primise înainte educaţie şi mi s-a părut complet incorect. I-am cerut premierului Tăriceanu să ieşim amândoi la briefingul de presă să spunem că educaţie nu e o prioritate, ceea ce nu s-a întâmplat. Şi atunci am spus Stop joc.

Când am ieşit din minister, mi-am dat seama că, pentru a avea success, o reformă trebuie să aibă continuitate şi am început un cu totul alt demers în afara ministerului. Am fost foarte susţinut de preşedintele Băsescu în acea perioadă. Am conceput o analiză a întregului sistem. Dacă toate partidele semnează, ele vor continua să facă reformă indifrent de cine vine la minister. Asta era premisa, să ai stabilitate. Nu s-a reusit. Din păcate, ţara asta are multe schimbări şi puţine reforme. Resursele naturale sunt limitate. Ce poate să exporte o ţară e cunoaşterea. Ce ne aduce prosperitate? Cunoaşterea.

M. Miclea: E tragic că 80% dintre români spun că renunţă la libertăţi pentru siguranţă, pentru că nu avem tradiţia libertăţii. Trebuie să facem exerciţii de igienă mintală.

M. Miclea: Cel mai trist e că suntem un popor care preferă siguranţa în locul libertăţii. 80% dintre români declară că pentru siguranţa lor, renunţă la libertate. Asta e tragic. Renunţăm la tot numai ca să fim în siguranţă. 80% dintre oameni o să revină la normal şi se vor obişnui. 10% o să aibă o dezvoltare post traumatică. Dezvoltarea lor va fi chiar mai bună decât înainte. Contează ce faci cu ceea ce ţi se întâmplă. Dacă te-ai lăsat afectat, ieşi cu o memorie malignă. Adaptarea ulterioară va fi problematică. Dacă în perioada de pandemie ai făcut ceva, ai atins nişte scopuri, atunci ieşi cu o memorie benignă. Această memorie benignă te ajuta să te adaptezi. Credinţa în nişte valori e esenţială.

Dacă după pandemie spunem că suntem dispuşi să renunţăm la libertăţi, înseamnă că n-am trecut cu bine peste pandemie. Din păcate, nu am avut tradiţia libertăţii. Ne confruntăm cu alte opinii decât cele pe care le agreăm mai puţţn. Va trebui să facem exerciţii de igienă mintală. Să facem exerciţiul de a citi sau a vedea alte ştri decât cele pe care le agreăm. Trebuie să ieşim din confortul nostru.

M. Miclea: Din păcate, pandemia ne-a prins complet nepregătiţi în privinţa educaţiei online, chiar dacă în Legea Educaţiei e, de 10 ani, un paragraf privind acest aspect. E nevoie de învăţământ hibrid, o combinaţie între educaţia online şi cea faţă în faţă, din clasă

M. Miclea: Din păcate am fost prinşi complet nepregătiţi. Trebuia făcută, de mult, o platformă de e-learning. Cel puţin un million din trei milioane de copii nu au mai avut acces la educaţie. N-au avut elementele minimale pentru a intra pe internet. Din păcate, aceştia sunt cei mai vulnerabili si au fost lăsaţi la o parte şi de data asta. Se putea organiza învăţământul cu jumătate de clasă. 90% din satele din România n-au avut probleme cu virusul. Dacă o să fie al doilea val, iar o să fie aceşti oameni daţi la o parte. E dramatic. Ce faci cu copiii de clasa I care au ajuns cu alfabetul până la litera M? Nu ar fi fost bine să recuperezi două săptămâni, să începi pe 1 septembrie, în loc de 15 septembrie? Ce faci cu cei care au ajuns cu tabla înmulţirii la 5x5? Statul român se comportă ca un funcţionar prost, spune că nu se poate. Pentru că dacă ar spune că se poate ar trebui să zică şi cum se poate. E o incapacitate a sistemului care e evidentă.

Cred că trebuie să luăm aminte modelul Franţei sau al ţărilor care au avut mult mai multe cazuri. În 15 mai erau multe judeţe din România în care numărul de infectaţi era 20 sau 40. Cum poţi să iei o decizie globală când, de fapt. ar fi fost simplu să iei decizii locale? Soluţia de viitor e o combinare dintre metodele online şi metodele faţă în faţă. Se numeşte învăţământul hibrid. Trebuie să trecem la învăţământ hibrid. Se potriveste mult mai bine cu mintea generaţiei digitale.

Credeţi că ministerul se va interesa de această chestiune? Nu. Nouă nu ne pasă de elevi. Degeaba e gargara politicienilor. Când laşi la o parte educaţia, asta e crimă. O să ne trezim că din nou exportăm doar muncitori care culeg sparanghel. O chestiune importantă e atitudinea profesorilor. Ar trebui să se predea limba română pe curente. Faci o globalizare a culturii altfel. În acest moment, elevii nu au nicio oră de literatură universala. Lumea s-a globalizat. Nu se face deloc statistică la orele de matematică. Se fac tot felul de lucruri care n-au legătură cu realitatea. Sistemul de învăţământ e un sistem ierarhizat. E un sistem care e obişnuit să reacţioneze la impulsurile ierarhice. Lipseşte leadership-ul care să vină cu o viziune.

M. Miclea: Decizia Senatului privind identitatea de gen e total greşită, aberantă, ne-a întors în Evul Mediu. Sunt sigur că parlamentarii nu s-au gândit la consecinţe.



M. Miclea: Decizia Senatului privind identitatea de gen e total greşită. Un organism legiutor stabileşte ca în Evul Mediu ce să se predea şi ce nu. E o atitudine medievală. Interzicând aceste discuţii, le vor face mult mai atractive pentru adolescenţi. Orice e interzis e mai atractiv pentru adolescenţi. E aberant ceea ce au făcut. Sunt sigur că nu s-au gândit la aceste consecinţe.

M. Miclea: Ni s-a atras atenţia numai asupra unui singur aspect. A fost atrasă atenţia celor care au COVID. S-au neglijat cei cu bolile cronice. Toate datele au fost prezentate cumulativ. Graficele au arătat tot timpul crescător. A crescut nivelul de anxietate. S-a ajuns la o construcţie distorsionată a realităţii. O să plătim costurile, din păcate. Trebuie să fim atenţi la cum ni se construieşte imaginea despre ceva. Politicienii sunt interesaţi de decizii pe care le pot legitima. A fost o singură criză, criza sanitară. Noi ne-am uitat la acest COVID dintr-o singură perspectivă.

Despre Bac şi alte examene

M. Miclea: Se va merge pe modelul minimului de effort cu minimum de probleme. Notele de la Bac probabil că vor fi foarte mari anul asta.

Despre cercetare

M. Miclea: Eu cred că după ’89, universităţile s-au dezvoltat după model socialist, ceauşist, să facă de toate. Au optat pe o dezvoltare extensivă. Efectul e ca acela din economie - s-au prăbuşit.

Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte finanţarea cercetării.

Din păcate, universităţile sunt mai puţin atente la responsabilitatea socială decât corporaţiile.

Despre dărâmarea statuilor, modificarea limbajelor

M. Miclea: Din nou ideolologia ne ia minţile. Ideologia ţine locul raţiunii. Trăim într-o perioadă în care ideologiile ţin locul raţiunii. Acum, o ideologie pătrunde repede într-o masă mare de oameni. Din cauza acestor ideologii, ne schimonosim vieţile.

În acest moment, ideologia o reprezintă încercarea să alegi grupurile marginale, să le dai întâietate faţă de gupul central rescriind istoria.

M. Miclea: Această perioadă va trece, dar nu cred că va trece curând. Există foarte multe informaţii. Dacă ai prea multe informaţii, nu ai prea mult timp să reacţionezi. Nu mai ai capacitatea de a reflecta. Va trece timp până să ne dăm seama câte pagube enorme va face această ideologie. Ne trebuie un nou iluminism, ca faptele şi logica să fie mai importante decât ideologiile.