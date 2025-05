Loteria română: Report de peste 3,97 milioane de euro la Joker

Joi, 29 mai, vor avea loc noi trageri loto, iar la Joker se înregistrează cel mai mare report dintre toate jocurile.

La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul depășește 589.900 de lei (peste 116.700 de euro).

La celelalte jocuri, reporturile sunt considerabil mai mici: Loto 6/49 are un report de peste 2,9 milioane de lei la categoria I, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,67 milioane de lei.

Loto 5/40 înregistrează un report de peste 677.400 de lei la categoria I, iar Noroc Plus are peste 722.700 de lei. Super Noroc are cel mai mic report, de peste 47.200 de lei.