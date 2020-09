Rezultate LOTO 6/49 - duminică, 13 septembrie 2020. Numerele câştigătoare Numerele câştigătoare

Rezultatele extragerii LOTO vor fi publicate aici după ora 18.15.

Cu ocazia aniversării a 114 ani de activitate, Loteria Română organizează duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, astfel:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 2,14 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 16.800 câştiguri în valoare totală de aproximativ 751.900 de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 614.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 231.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,41 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de peste 73.400 de lei (peste 15.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 191.000 de lei (peste 39.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 606.500 lei (124.800 de euro), iar la Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 31.700 de lei.

Rezultate LOTO - joi. Numerele câştigătoare

La tragerea Loto 5/40 de joi, 10 septembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 65.548,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, sector 6, şi a fost completat cu două variante simple la Loto 5/40 şi o variantă la Super Noroc. Iată numerele câştigătoare.