Ludovic Orban: „Sănătatea are nevoie de schimbări majore. Este nevoie de mai mulţi bani”

Ludovic Orban a făcut o serie de precizări recent, despre capitolele la care trebuie lucrat în continuare.

Sănătate

„Am resimţit absenţa digitalizării. Cardul de sănătate nu a funcţionat. Aplicarea despre cardul de sănătate trebuie refăcută. Investiţiile pentru Sănatate trebuiesc să fie foarte importante şi vin din programul SURE. Va trebuie să ne adoptam propriului program de reziliere, va trebui să avem toate solicitările de finanţare, deja am început să lucrăm. Programul SURE este util, România poate să depună până la 5 miliarde. În 2020, suntem pe propriile picioare. Pe concedii medicale, în luna mai, am decontat peste 6 milioane”, explică prim-ministrul.

Acesta spune că Sănătatea are nevoie de schimbări majore şi că este nevoie de mai mulţi bani alocaţi. „Este foarte greu să susţii un sistem de Sănătate, în funcţie de contribuţia pe care o ai. Trebuiesc dezvoltate asigurările private. Este nevoie de o digitalizare la nivel de spitale, la nivel public”, mai punctează Orban.

Mărirea pensiilor

Oficialul vine şi cu potenţiale soluţii pentru creşterea pensilor. „Într-o ţară în care afacerile merg bine, toată lumea are şansa să trăiasca bine. Sectorul public poate să fie plătit mai bine. Nu există decât două soluţii reale de creştere a pensiilor, creşterea numărului de angajaţi şi creşterea salariului mediu.

Finanţări

Ludovic Orban anunţă şi schimbări pentru ANAF. „De digitalizarea ANAF se ocupă compartimentul din Ministerul Finanţelor. Am făcut paşi în această direcţie. Au fost finanţări de la Banca Mondială pentru digitalizarea ANAF, dar banii nu au fost folosiţi. Au fost cumpărate scanere în vama dar nu au funcţionat. Am urmărit modele din alte tari. De exemplu, digitalizarea facturilor din Italia. Se pot face astfel de lucruri”, a mai spus premierul.

În ceea ce priveste fondurile europene, Orban spune că până în 4 noiembrie au fost decontaţi 5,3 miliarde de euro, iar în 7 luni s-au decontat peste 2 miliarde de euro. „În programul POS 2 de mediu nu se făcuse aproape nimic până nu am ajuns”, a punctat demnitarul.

Piaţa de capital

Prim-ministrul spune că are încredere că în acest an, Curtea Constituţională va declara un act normativ. „Economia se bazează pe capital. Multe companii se finanţează de pe piaţa capitală. Şi mediul public, şi cel privat trebuie stimulate pentru a creţte credibilitatea”, recomandă acesta.

Proiecte de viitor

„O să adoptăm tot ceea ce nu a fost declarat neconstituţional. S-a introdus şi se va stabili semnătura electronică. În ceea ce priveşte mediul, e clar că trebuie adoptată o legislaşie dar cu ce Parlament? Sunt proiecte cu deşeuri care sunt blocate. Multe dintre ele sunt nerealizabile. Galaţi transportă gunoiul la o groapa de gunoi din Vaslui”, a explicat Orban.

Totodată, legat de Energie, acesta a precizat că am intrat în an electora şi „toate partidele sunt conduse de interese electorale. Noi susţinem investiţiile în domeniu. Am adoptat o ordonanţă de urgenţă în care am anulat obligativitatea de a tranzacţiona energia prin bursă, dând posibilitatea realizării de contracte pe termen mediu”, a amintit premierul.

Mai departe, legat de IT&C, guvernul susţine telemunca. „În perioada de urgenţă, toate serviciile şi produsele generate de guvernare s-au derulat online, IMM Invest, certificatul pentru situaţii de urgenţă. Toate produsele pe care le-am generat au fost online”, a mai declarat Orban. Acesta spune că este nevoie de foarte mare voinţă pentru a continua digitalizarea, care nu reprezintă un scop in sine, ci o modalitate de creştere a serviciilor furnizate către cetăţeni.

Turism

Turismul este foarte important, precizează Orban. „Romania are tot ceea ce îi trebuie pentru turişti. Trebuie să facem promovare turistică, pe langa brandul de ţară, trebuiesc puse în valoare locurile care sunt unice”, recomandă demnitarul.

„Romania are ceva unic. Avem un popor foarete ospitalier. Turiştii sunt uimiţi de ospitalitatea românilor. Ar trebui să îl folosim ca brand, dar ar trebui să numai fim la coadă. Că nu avem autostrăzi şi aşa mai departe. Mulţi dintre noi am ajuns foarte departe, atât în domeniul administrativ, cât şi economic.Vom face tot ce depinde de noi sa fie bine. Cu Bulgaria este mai greu. M-am întâlnit de 4 ori şi am spus despre următoarele lucruri: navigabilitatea. Am discutat de un alt proiect „Broa”. Între timp se construieşte o conductă care ne ocoleste, din Bulgaria spre Ungaria. Portul Constanţa este net superior”, a mai adăugat Orban.