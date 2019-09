Maimuţa căutată de jandarmi în Capitală a fost capturată, miercuri seară, după câteva ore de la anunţul la 112 privind prezenţa animalului în Sectorul 5. Maimuţa a fost găsită tot în zonă, în podul unei case.

„Am capturat-o, o acţiune foarte dificilă, poate cea mai dificilă de până acum, din mai multe puncte de vedere, având în vedere că sunt multe case în jur, multe locuri în care se caţără, (este, n.r.)pericol public de a nu lovi pe cineva din greşeală şi ea să nu atace pe cineva din greşeală. Am reuşit să o nimerim de două ori. Prima oară am lovit-o în os, de aceea nu şi-a făcut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui să mergem la clinică, la centrul nostru de salvare şi reabilitare a animalelor sălbatice, unde vom scoate acul din os şi o vom trezi”, a declarat Ovidiu Roşu, medic veterinar care a capturat maimuţa.

Veterinarul a capturat animalul cu ajutorul echipelor Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA).

Potrivit sursei citate, ulterior se va decide soarta maimuţei, în funcţie de recomandările reprezentanţilor Gărzii de Mediu - în carantină, apoi poate la grădina zoologică sau în Centrul de Salvare şi Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

Maimuţa macac intrat în curtea mai multor case, tot în Sectorul 5. Aceasta s-a mutat de pe o stradă pe alta, însă echipele au putut să o captureze după ce s-a refugiat în podul unei case.

„Este o maimuţă macac. În momentele în care a fost întâlnită de oameni nu a manifestat agresivitate. Dar este un animal sălbatic, fiind imprevizibil, ar fi putut manifesta un comportament... Nu era de preferat să interacţioneze, vorbim de un animal sălbatic faţă de care se va păstra o anumită distanţă”, a declarat pentru MEDIAFAX Cătălina Tranescu, reprezentant ASPA.

Jandarmii Capitalei au fost înştiinţaţi, miercuri, de către o femeie, în urma unui apel la 112, despre prezenţa unei maimuţe într-o curte din Sectorul 5 al Capitalei, la faţa locului fiind trimişi un medic veterinar cu puşcă cu tranchilizant, însă autorităţile nu au reuşit capturarea animalului.

Şi Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) a fost sesizată de Poliţia Locală Sector 5 despre prezenţa maimuţei.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.