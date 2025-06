Ion Cristoiu: USR face ceea ce știe mai bine: Distruge Guvernul din interior!

Într-un popas la Salina Praid, ministrul Economiei, useristul Radu Miruță, a declarat că statul român a greșit, nu din neatenție, ci din bună știință. Se știa bine ce trebuia făcut, însă nu s-a făcut. Sunt oameni cu nume și prenume care au luat decizii greșite privind Salina și, vă asigur, vor răspunde pentru asta.

Radu Miruță e userist. E cunoscut prin inițiativa – e o inițiativă legislativă de încălcare gravă a libertății de expresie – ca toți useriștii bolșevici de tip nou. El este obsedat de libertatea de expresie care îi deranjează pe ei, că ar trebui să fie în România numai presa tefelistă, dar este membru al guvernului de coaliție PSD, PNL, UDMR, minorități și USR.

În această calitate de ministru din partea USR în guvernul Ilie Bolojan, el critică tot ceea ce s-a întâmplat până acum la Salina Praid, dar tot ceea ce s-a întâmplat stă sub semnul guvernelor PSD, PNL, UDMR. Așadar, USR, din nou partener de guvernare, a debutat prin a critica PSD, PNL și UDMR. Nu e singurul.

Oana Țoiu a luat o decizie arbitrară, desigur, împotriva, nu știu, fetei unui lider PSD, Radu Cristescu, invocând – sigur – m-a transformat la Ministerul Afacerilor Externe. Nu e nicio transformare. S-a răzbunat. E adevărat că nici fata deputatului nu era cu acte în regulă viceconsul, dar putea să fie scoasă în cazul unui operațiuni mai ample.

Nu. Oana Țoiu, această tipă care s-a dus în trening la reuniunea NATO, amatoarea, cum a procedat? Userist. Un stil userist. Pac! Ne răzbunăm.

Unul, Dragoș Pîslaru, care-i tot userist – nu știu de ce l-a adus Ilie Bolojan în guvern – a cerut o conferință de presă, unde a făcut pulbere tot ce s-a întâmplat până acum în transpunerea în România a PNRR. Tot ce s-a întâmplat până acum, din 2021, este opera partenerilor de guvernare ai USR.

Deci, ceea ce am prevăzut, invocând o metaforă – purcica – am zis că există o învățătură: că dacă vrei să faci pulbere un apartament, o viață a unei familii, iei pentru familia respectivă un animal de companie – purcica. Ea nu are nicio treabă, este un personaj foarte miemesimpatic, dar purcica – învățătură – care a ajuns în apartament, trebuie să-i spui nimic ce să facă. Cu râtul face pulbere. Cu râtul, face pulbere apartamentul.

Așa este și USR. Așa a făcut și în 2020. A intrat în coaliție de guvernare cu PNL și UDMR și, într-o lună, două, a făcut pulbere guvernul. De ce? Pentru că ei nu guvernează. Ei sunt, cum să zic, tefeliști. Acum va veni la fel, dar lasă-l la o parte pe Ilie Bolojan, faptul că-l văd și pe el criticând regimul anterior.

Băi, domnilor PNL-iști și PSD-iști, cele două guverne anterioare au fost ale voastre. Până acum ați spus că economia duduie, că e foarte bine. Deci, deodată vine acum Ilie Bolojan – care e și un fel de USR-ist – și spune: domnule, stați puțin, s-au făcut greșeli, să terminăm cu moștenirea dezastruoasă. Păi e moștenirea voastră. Până mai ieri era totul bine, mergea bine.

România, economia duduia, salariile creșteau. În campanie electorală ați spus că niciodată nu s-a trăit mai bine în România, și acum vine Ilie Bolojan și cu useriștii din PNL și cu useriștii și spun: nu, domnule, o nenorocire. Tot ce s-a făcut până acum – chiar se sugerează că ar trebui anchetați penal membrii anteriori ai Guvernului.

De exemplu, la Salina Praid, cel care a administrat criza a fost premierul interimar Cătălin Predoiu. Deci, până la urmă, USR-ul cere să fie anchetat Cătălin Predoiu. Deci, a început.

Cum a ajuns USR-ul în Guvern? Păi a ajuns pentru că Nicușor Dan avea nevoie neapărat de niște marionete, pentru că el este pro-Zelenski. Este cel mai pro-Zelenski dintre toți liderii europeni. Toți. Până și Macron are nuanțe, dar el, fiind sluga lui Macron, nu are nuanțe.

Și a început să vâre în Guvern. Deci, până la urmă, au vârât purcica în Guvern și au vârât în Guvern propriul, cum să spun, microb care va face pulbere guvernarea.