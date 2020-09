Majorarea pensiilor cu 40% poate aduce o creştere a taxelor şi impozitelor

Parlamentarii au votat majorarea pensiilor cu 40 %. Dacă trece de plen, votul schimbă un articol din legea rectificării bugetare, cel în care pensile trebuiau majorate cu 14%. Pensia medie în România este de 1300 de lei. Majorarea de 40 %, calculată la pensia medie, ar aduce în plus suma de 520 de lei pe lună unui pensionar. Banii aceştia trebuie să fie recuperaţi de undeva, cel mai probabil din creşterea taxelor şi a impozitelor, spun economiştii.

Analistul economic, Aurelian Dochia, spune că este greu de imaginat cum se va putea rezolva această sarcină suplimentară care este pusă pe bugetul public, din punct de vedere economic-fiscal.

Aurelian Dochia, analist economic: „Problema este că măsuri de genu majorării pensiilor nu au un impact punctual în acest an, efectul acestei măsuri se întinde şi în 2020 , 2021 şi în toţi anii care urmează. Nu ştim de unde va avea bugetul resurse, pentru că deficitul s-ar putea să crească la peste 10% uşor. E adevărat că măsura de creştere a pensiilor are şi un efect pozitiv pentru că are un efect pozitiv asupra consumului. Nu cred că va putea să fie trecută cu vederea şi discuţia privind majorarările de taxe şi impozite .”