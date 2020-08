Medic român: Vin bolnavi ce nu pot fi preluaţi. Paturile sunt pline. Sunt câte 13 ambulanţe odată

Spitalul Municipal Rădăuţi se confruntă de mai bine de două luni de zile cu o situaţie dramatică, din cauza cazurilor pe care le are de gestionat. Alina Şorodoc, medic la Urgenţe, a declarat pentru Montorul de Suceva că medicii sunt la capătul răbdării, din cauza volumului impresionant de muncă.



Unitatea medicală din Rădăuţi a devenit principalul spital din judeţ. La Urgenţe sunt doar trei medici, câte unul pe tură, ajutaţi de câte un coleg internist.



„Suntem la capătul răbdării. Nu vă puteţi imagina cum e să gestionezi 13 ambulanţe care vin aproape odată, în condiţiile în care este un singur medic, ajutat de două-trei asistente. Este greu de descris în cuvinte prin ce trec, să am 20 de paturi pline şi să îmi vină alte zece cazuri pe care să nu am unde să le preiau. Iar la Rădăuţi se trimite ce e mai grav din judeţ, am avut şi 10 AVC-uri (accidente vasculare cerebrale) pe tură”, a declarat Alina Şorodoc.