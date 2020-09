Mii de oameni au protestat la Londra. VIDEO

Zeci de protestatari s-au adunat duminică în Londra pentru a protesta împotriva rasismului. Mii de oameni au putut fi văzuţi în afara ambasadei Statelor Unite. „Împreună, vocile noastre vor fi auzite. Ne-a ajuns cât ne-a ajuns. Oamenii de culoare nu vor suferi în continuare.”, a scandat unul dintre protestatari.

Moartea lui George Floyd a declanşat un val de solidaritate la nivel mondial. Oamenii din diferite părţi ale lumii au ieşit în stradă pentru a se manifesta contra abuzurilor poliţiei şi a rasismului îndreptat împotriva oamenilor de culoare şi nu numai.

