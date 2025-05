Ministerul Educației publică ordinul privind supravegherea audio-video în școli

Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul nr. 3781/2025, care aprobă Procedura privind monitorizarea audio-video în unitățile de învățământ preuniversitar.

„Școlile noastre devin mai sigure și prin monitorizarea audio-video neintruzivă în cadrul unităților de învățământ. Ca ministru am responsabilitatea ca actul educațional să se desfășoare nu doar eficient, ci și într-un context în care toți actorii se simt în siguranță și au o calitate bună a vieții. Suntem în plină analiză, propuneri de politici educaționale și început de reforme pentru a eficientiza actul educațional (vezi analizele curriculare, promovarea unor noi metode de predare-învățare). În paralel, însă, am gândit un sistem care să asigure și contextul adecvat acestei eficientizări. Într-adevăr, deși comportamentele agresive, consumul de droguri (și alte substanțe interzise) și violările normelor sociale și ale procesului educațional în școlile de țară se află adesea sub nivelul celor din alte țări dezvoltare, simpla existență a acestora în școlile noastre este de neacceptat! Așadar, mă bucur că Ordinul legat de monitorizarea audio-video în cadrul unităților de învățământ a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Discuțiile despre acest lucru trenau de prea mult timp. S-a stabilit în anii trecuți contextul legal și s-au exprimat toți actorii relevanți, iar acum a fost timpul acțiunii, pentru a ne proteja școala”, spune ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

Acest demers se înscrie însă într-o viziune mai complexă, care încearcă să ordoneze într-un demers mai coerent numeroasele demersuri bune făcute până acum în sistem, dar adesea prea fragmentate, pentru a avea efecte cumulative cu impact semnificativ.

„Protejăm cu ajutorul autorităților naționale (ex. Ministerul Afacerilor Interne) și locale mediul din jurul unităților de învățământ. Colaborările noastre cu aceste autorități sunt tot mai coordonate și mai strategice, cu efecte tot mai vizibile. Protejăm prin educație (ex. educație formală și nonformală dedicată acestor teme), cultură organizațională (ex. promovarea valorilor prosociale) și proceduri/regulamente mediul din cadrul unităților de învățământ. Intervenim prin prevenție și tratament în cadrul școlilor (vezi aici: https://edu.ro/management_cazuri_violenta) și/sau în colaborare cu unitățile specializate din afara școlilor”, se arată în postarea ministrului.

Potrivit ministrului, Săptămâna „Școala altfel” va avea un rol important în cunoașterea și exersarea implementării acestei viziuni, sigur, alături de alte măsuri care vor fi anunțate la nivel de minister sau de unități școlare.

Ministrul Educației și Cercetării

Membru al Academiei Române (m.c.) și al Academiei Europene

Ce prevede ordinul:

Stabilirea unui cadru clar pentru instalarea și utilizarea camerelor audio-video în scopul prevenirii violenței și asigurării protecției elevilor și a personalului

Pentru monitorizarea audio-video școala are nevoie de acordul părinților, elevilor și al angajaților

Respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Clarificarea responsabilităților și a regulilor privind accesul la înregistrări

Durata de stocare a imaginilor: 30 de zile, cu excepții justificate

Înregistrările nu pot fi folosite pentru evaluarea profesorilor

Obligația de a informa părinții, elevii și personalul asupra deciziilor de instalare

Notă: Supravegherea este permisă doar în spații prevăzute de lege: săli de clasă, holuri, exteriorul clădirilor, săli de sport (fără ex. vestiare etc.).