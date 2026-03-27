Ministrul Apărării demontează un fake news viral: Nu există 800 de militari americani răniți la baza Mihail Kogălniceanu

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis un mesaj public în care atrage atenția asupra unor informații alarmiste distribuite în mediul online în ultimele zile.

„În spațiul online circulă recent o serie de informații alarmiste și complet nefondate care susțin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu Air Base ar fi aterizat aeronave de transport având la bord «800 de militari americani răniți», aceștia urmând a fi distribuiți în unități spitalicești din România și Europa”, a precizat ministrul.

Acesta a respins ferm scenariul vehiculat online.

„Infirm categoric aceste informații!”, a transmis Radu Miruță.

Activitatea bazei militare continuă fără incidente

Ministrul Apărării a explicat că nu există nicio situație de urgență medicală sau militară la baza aeriană din județul Constanța.

„În realitate, activitatea în cadrul Bazei Mihail Kogălniceanu se desfășoară conform planificărilor curente, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică de natura celei descrise”, a subliniat oficialul.

„Dezinformările urmăresc să inducă panică”

Radu Miruță a avertizat că răspândirea unor astfel de informații face parte dintr-un tipar cunoscut de manipulare informațională.

„Astfel de dezinformări urmăresc să inducă panică și să submineze încrederea publică în instituțiile statului și în parteneriatele noastre strategice. Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie și neîncredere”, a afirmat ministrul Apărării.

Apel către cetățeni: verificați informațiile înainte de distribuire

Oficialul a făcut un apel direct către populație privind responsabilitatea în mediul online.

„Vă sugerez să verificați informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui. Fiecare distribuire a unei știri false amplifică efectele acesteia”, a transmis acesta.

În final, ministrul a reafirmat poziția României în planul securității și al parteneriatelor internaționale.

„România este un partener serios și predictibil, iar securitatea cetățenilor săi nu este negociabilă. Adevărul trebuie spus clar și apărat ferm”, a concluzionat Radu Miruță.