Ministrul Apărării despre implicarea țării în reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz: „Singurul lucru care s-a decis este că un număr de ţări, printre care şi România, au ridicat mâna şi au spus da”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că singurul lucru stabilit privind situația din Orientul Mijlociu și reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz este că un grup de țări, printre care și România, și-a arătat disponibilitatea de a participa, atunci când va fi momentul.

„România nu este sub nicio formă parte în conflictul de acolo. Mai multe ţări au decis să analizeze care este modul prin care pot contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pentru că întreruperea traficului influenţează economic tot ce se întâmplă în restul lumii. România a decis să fie între aceste ţări. Nu s-a stabilit, între aceste ţări, fiecare ce va face, cum nu s-a stabilit nici care este planul pentru ca acest lucru să se întâmple. Singurul lucru care s-a decis este că un număr de ţări, printre care şi România, au ridicat mâna şi au spus da, o să mă implic şi eu când va fi momentul, pentru a se relua traficul acolo. Aceste ţări urmează să se întrunească cel mai probabil, să analizeze care sunt nevoile, să vadă fiecare ţară cum poate acoperi din aceste nevoi”, a declarat Radu Miruţă la Digi24.

Ministrul Apărării a mai spus că singura informaţie sigură este anunţul preşedintelui Nicuşor Dan.

„România nu stă deoparte şi se implică alături de alte ţări, iar cum va arăta, pe foaie, această implicare, urmează să se întâmple”.

Referitor la posibilitatea ca militari români să fie trimiși în Strâmtoarea Ormuz, Radu Miruţă a explicat: „Nu, eu, într-o declaraţie, am spus că printre lucrurile pe care România le poate face, se numără şi scafandri care sunt militari, dar, dacă va fi nevoie de aceşti scafandri, nu este o decizie luată”.