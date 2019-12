Ministrul de Interne acuză că jandarmii tergiversează desecretizarea convorbirilor din 10 august 2018: „Nu mă joc şi nu accept”

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că jandarmii care tergiversează desecretizarea convorbirilor prin staţii, de la protestul din 10 august 2018, îşi riscă propria carieră, subliniind că se aştepta ca acest volum de date să fie deja la dosarul procurorilor DIICOT.

„Raportul 10 august a fost desecretizat în totalitate şi pus la dispoziţia procurorilor. Am făcut un pas în plus şi am dispus luarea măsurilor pentru desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi prin intermediul staţiilor de emisie-recepţie în cele două luni de zile, 10 şi 11 august. După desecretizare, aceste convorbiri vor putea fi puse la dispoziţia procurorilor şi sunt convins că vor contribui major la lămurirea situaţiei. Se va putea stabili concret cine şi ce ordine a dat şi cum au fost puse în aplicare. Pe scurt, se va stabili dacă au fost comise abuzuri împotriva protestatarilor şi cine le-a comis”, a declarat Marcel Vela într-o conferinţă de presă.

Ministrul de Interne a anunţat că, din partea jandarmilor, nu a avut loc nicio mişcare în privinţa desecretizării convorbirilor, aşa cum a solicitat acesta.

„Sincer să fiu, mă aşteptam ca aceste convorbiri să fie deja la dosar, dar unii au impresia că se pot juca. O spun din nou clar şi răspicat: nu mă joc şi nu accept să tergiversăm cu nicio secundă lămurirea situaţiei din 10 august. Cine îşi permite să tergiverseze îşi riscă propria carieră”, a mai spus Vela.

Ministrul de Interne Marcel Vela a cerut în urmă cu câteva săptămâni, conducerii Jandarmeriei Române, ca unităţile care au clasificat convorbirile prin sistemul radio de la protestul 10 august 2018 să le declasifice, urmând ca volumul de comunicaţii din acea noapte să fie transmis procurorilor. MAI a primit toate avizele necesare.

