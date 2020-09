Ministrul Educaţiei, despre tunelurile de dezinfecţie din şcoli: „Nu am recomandat să se ia aşa ceva”

Ministrul Educaţiei se apără şi spune că instituţia nu a cerut tunelurile de dezinfecţie şi nu a recomandat achiziţionarea acestora.

„Noi nu am achiziţionat tuneluri de dezinfecţie. Ministerul Educaţiei nu a recomandat să se ia aşa ceva. Primăriile trebuie să răspundă de ce au achiziţionat aşa ceva, în condiţiile în care Institutul Naţional de Sănătate Publică nu recomandă. Noi nu am cerut asta. Noi am spus că nu avem nevoie decât de acele covoraşe dezinfectante pentru ca elevul să vină să se şteargă pe piciore, să intre în spaţiul şcolii, după ce intră să se spele, să i se dea masca, apoi să meargă pe culoar. Noi nu am pomenit nicio secundă de aceste tuneluri. De ce? Pentru că sunt copii care au alergii, şi chiar şi profesori”, a spus Monica Anisie, conform ŞtiriEdu.ro