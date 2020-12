Ministrul Mediului anunţă plantarea de perdele forestiere pe A2 şi DN 2B

Guvernul a alocat peste 6,6 milioane de lei pentru plantarea de perdele forestiere pe două drumuri din România, a anunţat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Este vorba despre Autostrada A2, în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, şi despre Drumul Naţional 2B, în judeţul Brăila.

Reprezentantul Guvernului mai susţine că România are nevoie de plantări de perdele forestiere pe o lungime de aproape 2.000 de kilometri.

„România are nevoie de aceste perdele pe autostrăzi şi drumuri naţionale pe o lungime totală de 1.750 de km, adică circa 5.250 de ha. Este un proiect mare, care trebuie continuat an de an. Perdelele sunt garanţia protecţiei drumurilor şi siguranţei traficului, în mod special în vârfurile sezonului de iarnă, dar şi pe timpul verii, atunci când acţionează împotriva fenomenului de deşertificare, precum şi ca bariere în calea prafului transportat de vânt”, a anunţat ministrul Mediului, Mircea Fechet.