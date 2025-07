Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mâncat aceeași mâncare cu pacienții la un spital din Târgu Mureș

Ministrul Sănătății a anunțat anterior că va lua masa alături de managerii spitalelor, exact cu aceeași mâncare pe care o primesc pacienții.

Vineri, în timpul vizitei oficiale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș ministrul a verificat atât stadiul investițiilor în derulare, cât și condițiile din bucătăria spitalului.

„Mâncarea este preparată corespunzător, servirea este impecabilă, iar respectul față de pacient se vede în fiecare detaliu. Pentru a mă convinge că am primit exact aceeași mâncare ca pacienții, am vizitat un salon din Secția de Ortopedie și am discutat direct cu bolnavii internați. M-am convins: Se poate! Acolo unde administrația este implicată și respectul față de pacient este o prioritate, lucrurile funcționează. Din păcate, știu că în alte spitale nu este la fel”, susține Alexandru Rogobete.

El le cere public managerilor să ia măsuri urgente acolo unde situația o impune.

„O sǎ ajung cu siguranțǎ și în spitale unde lucrurile nu aratǎ ca aici și vǎ promit cǎ atât eu, cât și managerul vom avea parte de aceeași masǎ! Respectul pentru pacient nu înseamnă doar tratament medical, ci și grijă pentru fiecare aspect al internării, inclusiv hrana oferită. Este un minim gest de decență și normalitate, pe care îl consider esențial. Încrederea ne face bine”, adaugă ministrul Alexandru Rogobete.