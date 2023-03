Motivul pentru care BMW construieşte la Debrecen cea mai modernă uzină a companiei

Universitatea din De­brecen a început deja pregătirea inginerilor care vor participa ulterior la demararea producţiei în 2025, scrie ZF.

„Producţia urmăreşte piaţa, iar noi în Europa continuăm să creştem, motiv pentru care uzina de la De­bre­cen este importantă pentru BMW. Am ales acel loc pentru că are infra­struc­tură, este un oraş cu o universi­tate puternică şi are de asemenea o piaţă puternică a forţei de muncă“, a spus Milan Nedeljkoviç în cadrul conferinţei BMW pentru prezentarea rezultatelor financiare pe 2022.

Oliver Zipse, preşedintele consi­liu­lui de administraţie al BMW AG, joi la München declara că pentru Debrecen constructorul va veni cu o abordare agnostică şi acolo va construi prima uzină digitală a grupului şi va fi prima din noua generaţie de uzine, iar modelul său va fi urmat şi de cele ale BMW din Germania şi Statele Unite.

În 2019 Universitatea din De­brecen anunţa investiţii de aproxi­ma­tiv 90 mil. euro realizate de guvernul ma­ghiar, cu obiectivul de a putea pregăti anual 400-500 de noi specialişti în inginerie.

Noua unitate vine după o investi­ţie de aproximativ un miliard de euro şi va lansa producţia de serie a Neue Klasse electrică în 2025. La aceasta se adaugă o investiţie de 2 mld. euro în producţia de baterii.

BMW Group a anunţat în vara a­nului 2018 că va construi o uzină nouă de automobile în Ungaria, în apropie­rea oraşului Debrecen. Investiţia va fi de un miliard de euro, locul de pro­ducţie va oferi o capacitate de până la 150.000 de unităţi pe an şi va crea peste 1.000 de locuri de muncă.

România poate însă atrage noi fur­nizori ai BMW, iar cei deja existenţi pot livra componente către viitoarea uzi­nă a grupului german de la De­brecen. Mai mult, în a doua parte a anului trecut BMW Group a demarat online o cam­panie prin care dorea să atragă şi forţă de muncă din România pentru uzina de la Debrecen. Este pentru prima dată când oficialii BMW afirmă cu subiect şi predicat faptul că sunt interesaţi de forţa de muncă din România.

Dr. çron Szekeres, BMW Manu­fac­turing Hungary Kft, Head of HR Marketing and Recruitment a declarat în decembrie pentru ZF că ei doresc să atragă angajaţi români care cunosc lim­ba engleză şi/sau maghiara.

Uzina BMW s-a alăturat la acea vre­me unei liste de investiţii majore ratate de România, inclusiv una Mer­ce­des-Benz pentru producţia de auto­tu­risme, care de asemenea a preferat Ungaria, sau alte investiţii în producţia de baterii pentru maşini electrice.

BMW Group şi-a atins obiectivele pentru 2022, aşa cum era prognozat, şi a obţinut astfel o performanţă operaţională într-un mediu de afaceri dificil. Producătorul premium a crescut semnificativ EBT a companiei (23,509 miliarde de euro / 46,4%) şi profitul net (18,582 miliarde de euro / 49,1%) faţă de anul precedent. Această evoluţie pozitivă poate fi atribuită preţurilor îmbunătăţite şi efectelor pozitive ale mixului de produse, precum şi consolidării complete a joint-venture-ului chinez, BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA). De asemenea, acesta din urmă a avut o contribuţie importantă în numerar (5,011 miliarde de euro) la 11 februarie 2022 la un cash flow disponibil care a crescut semnificativ la 11,071 miliarde de euro, în segmentul Auto.

Vânzările în creştere de modele electrice, care au urcat cu 107,7% în 2022, au reprezentat 9% din livrări în 2022 şi au contribuit la scăderea în continuare a valorii emisiilor de CO2 ale noului parc de automobile din UE. Pe baza calculelor preliminare, această valoare a fost de 105,0 g CO2/km (WLTP). Aceasta reprezintă o scădere de 9,4% - coborând semnificativ faţă de valoarea din anul precedent (anul anterior: 115,9 g/km)., dar şi faţă de obiectivul de emisii cu 22,5 g/km. BMW Group merge mai departe cu electrificarea portofoliului său de produse şi îşi propune să crească ponderea automobilelor electrice în livrările sale totale la 15% în acest an.

„Există două elemente esenţiale pentru succesul nostru în 2022: un efort de echipă puternic şi pasionat din partea întregii noastre forţe de muncă de pe mapamond - şi produse convingătoare care ne oferă răspunsul corect la un mediu dificil în mod constant“, a declarat Oliver Zipse. „Demonstrează că cei care abordează transformarea cu curaj şi consecvenţă, menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat de flexibilitate, pot obţine performanţe solide, chiar şi în condiţii volatile. Vom continua pe această cale BMW în viitor, pe măsură ce vom conduce compania mai departe pe drumul spre succes.“