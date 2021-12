Nestlé va face angajări în România. Salariul brut este de peste 11.000 de lei lunar

Nestlé România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de dulciuri, cafea şi mâncare pentru animale de companie, vrea să creeze 170 de locuri de muncă noi în următorii 5-10 ani pe piaţa locală. Momentan, compania elveţiană are aproape 500 de salariaţi în România, în contextul în care există doar operaţiuni de import şi distribuţie, nu şi producţie proprie. Fabrica din Timişoara a Nestlé unde se realizau napolitane Joe şi cafea a fost închisă în urmă cu trei ani. În cel mai bun moment, cu tot cu producţie, elveţienii ajunseseră la peste 1.000 de oameni pe plan local.

Oficialii companiei spun că acum salariul mediu (brut – n.red.) plătit de Nestlé România este de peste 11.000 de lei pe lună (6.435 de lei net), de două ori mai mare decât media sectorului de activitate. Compania are local CAEN „Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun”, sector unde salariul mediu brut e de 5.000 de lei lunar.

Anunţul privind potenţialele angajări vine în contextul în care Nestlé a anunţat recent că are ca ţintă dublarea activităţii în România în următorii 5-10 ani, prin creştere organică, dar şi prin potenţiale achiziţii. În ultimii zece ani, compania a investit peste 250 de milioane de lei în România. Investiţiile efectuate se referă atât la modernizarea clădirilor, cât şi la achiziţii de echipamente şi mobilier.

Grupul a avut în 2020 în România afaceri de 933 de milioane de lei, în creştere uşoară, de sub 1%, faţă de anul de dinaintea pandemiei. Produsele companiei se vând atât în retailul offline şi online, cât şi în farmacii, în HoReCa sau direct clienţilor companii în cazul cafelei. Ţinând cont de strategia de dublare a activităţii, compania vrea afaceri de 1,8 mld. lei în 5-10 ani.

Gigantul elveţian este prezent în România din 1996, când primele branduri Nestlé au fost aduse pe piaţă. Istoria a început să se scrie cu şase angajaţi, iar astăzi, 25 de ani mai târziu, sunt circa 500.

Nestlé este o companie cu peste 2.000 de branduri la nivel global. În România grupul este activ pe 10 categorii de piaţă, astfel: cereale pentru micul dejun (cu branduri precum Nesquik, Chocapic, Cheerios, Cini Minis), dulciuri (Joe, Smarties, After Eight, Lion, KitKat), produse pentru animale de companie (Pro Plan, Purina One), Nestlé Health Science - soluţii nutriţionale bazate pe cele mai noi dovezi ştiinţifice, personalizate pentru fiecare pacient în funcţie de afecţiune (Optifibre), Nestlé Professional - care oferă soluţii personalizate de băuturi calde şi reci pe bază de cafea şi produse culinare pentru clienţi precum restaurante, localuri de tip fast-food, cafenele, spitale, birouri -, gama de produse pe bază de proteine vegetale (Garden Gourmet - cea mai recentă adiţie), produse alimentare (Maggi), nutriţie pentru bebeluşi şi copii de vârstă mică (NAN 3, Yogolino), bunuri lactate (pudra de cacao Nesquik) şi băuturi (NESCAFÉ, Nescafé Dolce Gusto sau Starbucks la domiciliu, precum şi Nespresso).