Nevoia candidaţilor de a-şi asigura un venit mai bun a accelerat piaţa muncii

Piaţa muncii evoluează tot mai mult de la o lună la alta. Pe fondul contextului economic în continuare incert, candidaţii caută să îşi asigure un venit cât mai avantajos şi sigur, şi au înregistrat în această toamnă cele mai multe aplicări din acest an, arată BestJobs.

Astfel, candidaţii au înregistrat aproximativ 2 milioane de aplicări din septembrie până acum, cele mai active fiind femeile (55%), dar şi cei de 35-44 de ani (24%), urmaţi îndeaproape de cei cu vârsta între 45-54 de ani (23%).

Categoriile de nivel începător şi mediu au fost, de asemenea, cele mai dinamice.

În încercarea de a găsi un job mai bun, activitatea candidaţilor a fost neîntreruptă în acest an, şi chiar a crescut din septembrie, înregistrând un vârf în octombrie şi în noiembrie. Cele mai multe aplicări au mers către joburile din Vânzări, IT/ Telecom, Financiar/ Contabilitate, Inginerie şi Management.

În comparaţie cu lunile de vară, joburile remote au înregistrat cu 21% mai multe aplicări din septembrie până acum, ca semn că interesul pentru acest mod de lucru rămâne la fel de ridicat. Cele mai multe aplicări pentru joburi remote au fost înregistrate în IT/ Telecom, Vânzări şi BPO (pentru poziţii de call-center sau suport clienţi). Judeţele cu cele mai multe oferte rămân Bucureşti/Ilfov, Timiş, Cluj, Braşov şi Iaşi.

Totodată, pe măsură ce sfârşitul de an se apropie şi companiile îşi evaluează bugetul rămas, un număr şi mai mare de poziţii au fost deschise, media lunară depăşind cu 25% volumul de joburi din toamna anului trecut. În plus, angajatorii au efectuat cu 10% mai multe contactări decât în cele mai active luni ale acestui an.

Aproape o treime dintre joburile disponibile afişează intervalul salarial pentru candidaţii interesaţi.

Joburile care au înregistrat cele mai multe aplicări în noiembrie au făcut parte din categoria entry-level, cele mai multe dintre ele remote. Cele mai multe CV-uri (peste 3.000) au mers în noiembrie către rolul de Junior Recruiter (remote), ce oferă un salariu de 540-660 euro/lună, conform intervalului salarial afişat de angajator, în timp ce Operator data entry, cu oferta afişată de 410 euro/lună, a atras 2.700 de CV-uri.

Alte 2.300 de aplicări au mers către rolul de Consultant Vânzări, pentru care salariul net estimat este de 620-860 euro/lună şi alte 1.700 de aplicări pentru Recepţionist, cu un salariu estimat la 580-730 euro/lună.