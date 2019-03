Zeci de magistraţi au protestat, luni seară, din nou pe treptele Palatului de Justiţie din Capitală faţă de modificările aduse prin ordonanţă de urgenţă legilor justiţiei.

Câteva zeci de magistraţi au ieşit, luni seară pe scările Palatului de Justiţie din Bucureşti, purtând în mâini coli pe care au imprimate mesaje precum „Stop ordonanţelor date peste noapte", "We share the same values/ RO belongs in EuROpe" şi "Independent Magistrates = Independent Europe".

"Protestul nostru continuă pentru că noi lucrăm pe baza unor principii şi a unor valori. Ele nu se schimbă. Uneori se schimbă modalităţile de manifestare, dar în acest moment anumite reguli care caracterizează statul de drept sunt date peste cap. Una dintre ele o reprezintă transparenţa, o reprezintă echilibrul puterilor în stat şi observaţi şi dumneavoastră că de ceva timp ele suferă ceva derapaje. E cam brutal spus, dar se pare că nu avem cum să ne întoarcem. De la OUG 7 mesajul nostru a fost de neconsultare al magistraţilor şi s-a continuat cu adoptarea OUG 12 într-o formă care include prevederi suplimentare faţă de cele discutate cu magistraţii şi lucrul ăsta e o decizie pe care colegii noştri o iau în cadrul adunărilor generale din parchete, nu este o decizie care vine de la cineva, cum se zice, de la Bucureşti. Este decizia fiecăruia", a declarat procurorul Gabriela Scutea.

"Încercarea de a transmite un mesaj cu privire la nevoia de restabilire a statului de drept. S-a încercat ducerea în derizoriu a demersurilor noastre şi reducerea importanţei mesajului nostru la interese oarcecum personale, de salarizare , de preocupări cu referire la ipoteza de a ne fi şefi de rang înalt judecători ori nu e vorba despre aşa ceva, nu e vorba de interese meschine, e mult mai mult de atât", a spus şi procurorul Romulus Varga, de la Parchetul General.

Magistraţii au fost susţinuţi şi de câţiva protestatari #rezist.

Zeci de magistraţi din Constanţa au protestat faţă de OUG 7

Aproximativ 40 de magistraţi constănţeni au protestat, luni, faţă de modificările aduse Legilor Justiţiei prin OUG 7, aceştia ieşind, timp de jumătate de oră, în faţa Judecătoriei din Constanţa. La protestul magistraţilor faţă de OUG 7 au participat, pe lângă procurori, şi judecători de la instanţe.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, Viorel Teliceanu, spune că sunt foarte puţini cei care se opun protestelor din justiţie şi că magistraţii vor continua să se exprime în acest fel „până când cei care sunt în măsură să ia astfel de decizii vor înţelege că nu protestăm nici pentru bani, nici pentru alte interese personale”.

„Modificările aduse la OUG7 nu sunt suficiente. Încă discutăm de această secţie specială care, în continuare, are probleme de neconstituţionalitate. Mă refer la modul de alegere a procurorilor, fie că vorbim de cei cu funcţie de execuţie, fie că vorbim de cei de conducere. Nu uitaţi că şeful acestei secţii este numit de plenul CSM, iar din plen fac parte persoane numite de Senatul României, persoane numite prin vot eminamente politic şi atunci ce discutăm despre depolitizarea Justiţiei. (…)Solicităm abrogarea OUG7, cu acea excepţie de admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii”, a declarat Teliceanu.

Sadâc Zafer, procuror la Parchetul Tribunalului Constanţa, spune că fiecare cetăţean are dreptul să îşi exprime nemulţumirea în legătură cu anumite lucruri care i se par incorecte şi speră ca decidenţii politici să fie să convinşi să renunţe la „modificările intempestive şi netransparente ale OUG7 /2019, întrucât contravin principiilor constituţionale, contravin recomandărilor care ne-au fost făcute nouă de către organismele europene, respectiv Comisia Europeană, Comisia de la Veneţia, GRECO, în legătură cu modificările legislative făcute prin ordonanţe de urgenţă”.

Protestul a durat o jumătate de oră şi s-a încheiat fără incidente.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi-au suspendat activitatea încă din data de 25 februarie, ca formă de protest faţă de modificările aduse legilor justiţiei, ei fiind urmaţi câteva zile mai târziu şi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Tot de atunci, ei au ieşit în zilele lucrătoare, câte o jumătate de oră, pe treptele din faţa Judecătoriei Constanţa, fiindu-le alături şi procurori ai DNA, iar din 1 martie, şi magistraţi de la instanţele din Constanţa

