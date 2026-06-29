Noul Porsche Cayenne Electric a fost prezentat în România / SUV-ul electric promite până la 644 km autonomie și încărcare în mai puțin de 16 minute

Noul Porsche Cayenne Electric, primul SUV complet electric din istoria modelului, a fost prezentat publicului din România în cadrul unui eveniment organizat la galeria Art Safari din București, unde vizitatorii au putut descoperi atât automobilul, cât și o instalație de artă dedicată acestuia.

Evenimentul face parte din campania de promovare derulată de importatorul Porsche în România, după ce modelul a fost testat recent de reprezentanții presei pe circuitul Titi Aur.

„There is no substitute”, expoziția inspirată de Cayenne Electric

În cadrul expoziției a fost prezentată și instalația interactivă „There is no substitute”, realizată de artista Diana Nicolaie, inspirată de noul Cayenne Electric și de cele mai importante momente din istoria Porsche în România.

Vizitatorii au fost invitați să interacționeze cu lucrarea și să devină parte a experienței.

Până la 644 km autonomie și încărcare ultra-rapidă

Noul Cayenne Electric este construit pe o arhitectură electrică de 800 de volți și beneficiază de o putere de încărcare de până la 390 kW la stațiile rapide compatibile. În condiții optime, bateria poate fi încărcată de la 10% la 80% în mai puțin de 16 minute.

Versiunea de bază dezvoltă până la 325 kW (442 CP) cu Launch Control și un cuplu maxim de 835 Nm, accelerând de la 0 la 100 km/h în 4,8 secunde.

Autonomia declarată în ciclul WLTP este cuprinsă între 576 și 644 de kilometri, în funcție de configurația aleasă.

Modelul poate tracta remorci de până la 3,5 tone și dispune de tracțiune integrală, suspensie pneumatică adaptivă și tehnologii noi dedicate confortului și dinamicii de rulare.

Preț de pornire de peste 108.000 de euro în România

Pe piața din România, noul Porsche Cayenne Electric este disponibil la un preț de pornire de 108.039 de euro, TVA inclus.

Clienții pot opta și pentru versiunea Cayenne Electric Coupé, cu o linie a plafonului mai sportivă.

Lansarea marchează un nou pas în strategia de electrificare a constructorului german, după succesul modelelor Taycan și Macan Electric.

Porsche a anunțat că noul Cayenne Electric va fi comercializat în paralel cu versiunile echipate cu motoare termice și hibride, oferind clienților mai multe opțiuni de motorizare în perioada de tranziție către mobilitatea electrică