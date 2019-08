O altă lipsă de reacţie a autorităţilor? Mărturia unei tinere salvată de la înec, la Vama Veche: M-am luptat cu moartea! SMURD-ul a fost doar spectator

O tânără în vârstă de 20 de ani a fost salvată de la înec, la Vama Veche, de către un turist. Bărbatul povesteşte pe Facebook momentul în care s-a aruncat în apă să o salveze, în timp ce un echipaj SMURD aflat pe mal a refuzat să intervină pe motiv că nu au în fişa postului salvarea unui om din apă.

Un bărbat din Bacău, instructor de înot, a salvat, vineri, o tânără aflată în pericol să se înece, la Vama Veche. Acesta a povestit, revoltat, pe Facebook despre eforturile pe care le-a făcut pentru a o aduce pe tânăra aflată în pericol, la mal, în timp ce membrii unui echipaj SMURD de pe plajă au asistat ca „spectatori” şi au spus că nu pot interveni pentru că nu au în fişa postului salvarea unui om, din apă.

„Astăzi m-am luptat cu moartea! Astăzi am câştigat eu. SMURD-ul a fost doar spectator. Doar a privit şi a aşteptat finalul <meciului>. Am salvat viaţa unei fete care plutea în derivă în valurile mari ale mării. În Vama Veche. (...) Trei băieţi de la SMURD, tineri, musculoşi, cu o maşinuţă pentru nisip, fluierau disperaţi o fată care se tot depărta, purtată de valuri. Speriat i-am întrebat de ce nu sar după ea!? De ce nu se duc să o salveze? Alături de mine au mai venit câţiva bărbaţi şi îi rugau, practic, pe cei de la SMURD să sară în valuri după fată. Reacţia lor, a celor de la SMURD, a fost halucinantă, dezgustătoare şi inumană: <Noi nu avem în fişa postului să sărim după oameni în apă. Nu suntem salvamari!>. N-am putut să mă abţin şi am ţipat la ei: <Bă! Sunteţi bărbaţi in primul rând. Şi lucraţi pe malul mării. Să vă fie ruşine!>”, a scris Adrian Gavriliu, are este directorul CSŞ Bacău şi intructor de înot.

El mai povesteşte momentele dramatice de când a intrat în mare şi a mers după fata în vârstă de 20 de ani, cum a adus-o cu greu la mal, deşi este instructor de înot.

„Deşi sunt antrenor de înot şi obişnuit cu mediul acvatic... marea e altceva. Cu ultimele puteri am prins-o iar, strâns. Încercam să o ţin pe ea la suprafaţă şi eu să înot pe sub val. Într-un final am putut să ating solul cu picioarele. Eram salvaţi... amândoi. Am tras-o prin apă până la nivelul pieptului şi atunci mi-au venit în ajutor incă doi bărbaţi. Cei de la SMURD aşteptau pe ţărm. Au preluat-o pentru primul ajutor. Sleit de puteri, terminat fizic şi sub efectul emoţiilor abia mi-am stăpânit lacrimile. M-au atins felicitările oamenilor de pe plajă. Ale bărbaţilor care treceau pe lângă mine şi-mi strângeau mâna. A unuia care a venit la mine şi mi-a arătat că are pielea găinii. Reacţia unei femei care mi-a mulţumit de parcă ii salvasem fata. Dar, am rămas dezgustat de reacţia celor de la SMURD, de lipsa salvamarilor. De inconştienţa celor care se aventurează în valurile mari. Am realizat că astăzi puteam să mor şi eu, dar am un sentiment enorm de satisfacţie, pe care-l împărtăşesc... că astăzi m-am luptat cu moartea. Am salvat viaţa unei fete. Astăzi am câştigat eu!”, a mai scris bărbatul.

Referitor la lipsa de reacţie a echipajului SMURD, reprezentanţii ISU Constanţa au declarat că paramedicii de pe plajă sunt prezenţi acolo să acorde primul ajutor, iar salvarea din apă a persoanelor aflate în pericol este de datoria salvamarilor sau a unor echipaje specializate pentru salvarea din mediul acvatic.

„Paramedicii noştri de care vorbeşte domnul sunt din punctul de prim ajutor de pe plajă şi ei sunt acolo să acorde primul ajutor de pe plajă, care au diverse afecţiuni medicale, dar şi persoanelor care sunt scoase din mare, indiferent că sunt înţepate de scoici sau înecate. Avem o ambarcaţiune în Portul Mangalia, acela e punct temporar de salvare din mediul acvatic. Această ambarcaţiune ieri (vineri – n.r.) nu a putut să iasă din cauza condiţiilor meteo, marea a fost foarte agitată, ca şi astăzi (sâmbătă – n.r.) când am avut persoană în pericol de înec în Jupiter, a încercat să iasă din port, dar nu a reuşit, pentru că valurile erau foarte mari şi persoana a fost salvată de către salvamari cu skyjet. Salvarea persoanelor pe plajă este în atribuţiunea salvamarilor, care nu ştiu dacă au sectorul acela de plajă unde s-a întâmplat, iar la intervenţie se deplasase şi o ambarcaţiune de la ISU. La salvarea din mare mai intervin alături de noi şi cei de la Garda de Coastă, dar în funcţie de mare, pentru că e importantă şi siguranţa salvatorului. Băieţii de pe plajă nu puteau intra în mare. Nu a fost rea-voinţă”, a declarat Anca Chiriţă, purtător de cuvânt al ISU Constanţa.

