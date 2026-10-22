O companie globală, implicată în numeroase proiecte ecologice, a tăiat ilegal peste 250.000 de copaci pentru a construi o clădire

Google a tăiat ilegal, conform estimărilor citate de Clash Report, aproximativ 250.000 de copaci în nordul Finlandei. Defrișarea a fost comandată pentru a construi un centru de date, fapt care a stârnit indignare la nivel național.

Compania a defrișat 330 de hectare de pădure în apropierea orașului Muhos, fără a efectua mai întâi evaluările de impact asupra mediului necesare, susține sursa menționată.

Organizațiile de mediu estimează că alți 150.000 de copaci au fost tăiați în alt loc numit Otanmäki.

Google vs. autoritățile din Finlanda

Autoritatea de licențiere din Finlanda a dispus oprirea lucrărilor în ambele locuri la începutul acestei luni.

Cele două locuri fac parte dintr-un proiect de infrastructură pentru inteligența artificială, în valoare de 13 miliarde de euro, cel mai mare de acest fel din Finlanda.

Compania Google, o campioană a ecologiei

Google este recunoscută la nivel global pentru inițiativele și campaniile sale masive de mediu, grupate sub umbrela Google Sustainability. Compania folosește tehnologia, inteligența artificială și infrastructura proprie pentru a reduce amprenta de carbon și a încuraja utilizatorii și partenerii să adopte un stil de viață eco.