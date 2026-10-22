O consilieră din Italia le-a reproșat politicienilor că au lipsit de la sărbătoarea românilor din Cesena: „Ar trebui să-i ascultăm”

Dezbaterea a avut loc la Cesena acolo unde comunitate de români a organizat un eveniment important.

Mulți români din oraș și din regiune au participat la sărbătoarea dedicată muzicii, tradițiilor și identității culturale.

La eveniment a participat și o consilieră locală. Ulterior, italianca le-a reproșat unor colegi din Consiliul Municipal că nu au participat la sărbătoarea românilor.

Ar trebui să fim dispuși să ne întâlnim direct cu oamenii și să-i ascultăm atunci când invită orașul să li se alăture, le-a spus consilieră celorlalți politicieni.

Culmea, discuția despre participarea la evenimentul românesc a pornit de la o altă dezbatere privind cursurile de limba arabă de la un liceu din oraș. Continuarea pe Mediafax Italia.