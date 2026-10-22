Dezbatere aprinsă în mediul online după ce un italian, îndrăgostit de muzica românească, a întrebat dacă merită să viziteze România

Italianul a scris un mesaj pe o rețea de socializare în care a dezvăluit că îi place atât de mult muzica din România încât a învățat limba română.

El a mai scris că ezită să viziteze România motivul fiind incredibil. Italianului îi este teamă că România nu îi poate oferi ceva în plus decât Italia de care se declară îndrăgostit.

Mesajul a primit numeroase răspunsuri și sfaturi, inclusiv de la mulți români.

Discuția s-a extins la numeroase aspecte ale vieții din România. Continuarea pe Mediafax Italia.