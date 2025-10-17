O nouă avarie de gaze afectează localitatea Ordoreanu, județul Ilfov. Anunțul oficial al Distrigaz Sud Rețele

O avarie produsă de o firmă terță la o conductă de gaze din localitatea Ordoreanu, județul Ilfov, a dus la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pentru aproape 160 de clienți, potrivit unui comunicat transmis vineri de Distrigaz Sud Rețele.

Incident provocat în timpul unor lucrări de foraj

Compania precizează că o firmă terță, care executa lucrări de foraj orizontal pentru montarea unei țevi de apă pe strada Unirii, a avariat conducta aferentă rețelei de distribuție a gazelor naturale.

„Pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 16:03”, se arată în comunicat.

Străzile afectate și durata estimată a întreruperii

În urma incidentului, au fost afectați 159 de clienți casnici și non-casnici din localitatea Ordoreanu, județul Ilfov.

Printre străzile vizate se numără Argeșului, Castanului, Clinceni-Ordoreanu, Corneliu Coposu, Digului, Drumul Obștii, Florilor, Pădurea cu Tei, Școlii, Tufanului, Unirii, Tudor Vladimirescu și Zăvoiului.

Echipele Distrigaz Sud Rețele se află la fața locului pentru remedierea defectului, iar reluarea alimentării cu gaze este programată pentru sâmbătă, 18 octombrie 2025, în jurul orei 16:00.

Recomandări pentru clienți

Compania atrage atenția că, după reluarea furnizării, dacă locuitorii simt miros de gaze, să apeleze imediat Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

De asemenea, clienții sunt sfătuiți să aerisească încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Biroul de Presă al Distrigaz Sud Rețele.