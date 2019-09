O tânără de 10 la BAC a ajuns să predea la şcoala unde a învăţat. A făcut naveta timp de patru ani pentru a-şi împlini visul | FOTO

O tânără din Gorj care s-a trezit patru ani la ora 6.00 pentru a fi sigură că ajunge la timp la liceu, în Târgu-Jiu, şi-a împlinit visul. După ce a obţinut 10 la Bacalaureat, a fost prima şi la titularizare la învăţători, iar acum predă în colegiul pe care l-a absolvit.

Cristina Călescu, absolventă a Colegiului Naţional „Spiru Haret", din Târgu-Jiu, este una din cele trei cinci eleve din judeţul Gorj care au obţinut media 10 la Bacalaureat.

Ea spune că a învăţat constant, în toţi cei patru ani, în care a făcut naveta din comuna Ciuperceni la Târgu-Jiu, şi s-a trezit la ora 6.00 în fiecare dimineaţă.

Tânăra declara, după Bacalaureat, că cea mai mare dorinţă este să devină învăţătoare, iar după două luni şi-a împlinit visul.

„Am dat examenul de titularizare, am luat 9.30 la proba scrisă. Am luat în şedinţă post la Colegiul Naţional Spiru Haret, de învăţător. S-a pensionat un domn învăţător. Oricum, post luam undeva, dar nu m-am gândit că pot chiar la Spiru, unde am terminat. La catedră este foarte bine. Mă înţeleg cu copiii. Este prima săptămână, îmi place, este exact ce credeam că o să găsesc. M-am înscris la Universitatea din Craiova, la Română-Franceză. Eu zic că o să fac faţă. Şi programul de la şcoală, şi cel de la facultate, cred că o să-mi permită. O să fac naveta, în continuare. Mie îmi este uşor, nu e nicio problemă", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Cristina Călescu.

Următorul plan al tinerei din comuna Ciuperceni este să obţină permisul de conducere, pentru a-i fi mai uşor să facă naveta.

Fata a explicat şi care este motivul pentru care a ales să rămână în România.

„Părinţii sunt mândri, sunt fericiţi. Sfatul meu pentru tineri este să se pregătească continuu, sistematic şi să facă sacrificii. Contează să ai susţinerea familiei, contează şi partea financiară, contează toate. Vreau să rămân aici, acasă, la catedră, în România. Este mai bine acasă. Aici am rudele, familia, prietenii, este mai bine acasă. Deocamdată, nu m-am gândit să mă mut în Târgu-Jiu, este prea repede, mai am timp să mă gândesc. Voi face naveta la Ciuperceni", afirmă Cristina Călescu.

La premierea elevilor care au luat 10 la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, inspectorul şcolar general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, spunea că tânăra a fost prima la titularizare la învăţători.

„Îţi oferim şi un buchet pentru mami, că a avut grijă de tine să te pună la microbuz în fiecare dimineaţă”, i-a spus atunci Marcela Mrejeru tinerei.

