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O tânără de 17 ani s-a înecat într-o baltă din Timiș

Tragedia s-a petrecut, duminică. Tânăra de 17 ani și-a pierdut viața, după ce s-a înecat la o baltă din Sânnicolau Mare.
O tânără de 17 ani s-a înecat într-o baltă din Timiș
Sursă foto: ISU. Fottografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
29 iun. 2026, 10:31, Social
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„La data de 28 iunie 2026, în jurul orei 18:57, polițiștii orașului Sânnicolau Mare au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără, în vârstă de 17 ani, s-ar fi înecat într-o baltă situată în apropierea FNC, pe strada Drumul Morii, din orașul Sânnicolau Mare”, transmite IPJ Timiș.

Alături de polițiști, la fața locului au intervenit echipaje medicale, pompieri și scafandri. Aceștia au scos-o pe fată din apă.

Medicii au încercat s-o resusciteze pe fată, însă ea nu a răspuns manevrelor. Medicii nu au putut decât să declare decesul fetei.

Potrivit surselor, fata se afla la scăldat alături de prietenul ei. Ea a intrat în apă, apoi acesta nu a mai văzut-o. Tânăra ar fi stat sub apă 20 de minute până la intervenția autorităților.

Pe rețelele sociale, localnicii spun că balta reprezintă un pericol pentru cetățeni. Aceștia s-au declarat îndurerați de decesul tinerei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continua sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, potrivit polițiștilor.

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