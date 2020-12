„Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu, despre scandalul momentului în fotbal. Ilie Năstase: „Dar când ceilalţi ne fac ţigani, de ce ne lăsăm călcaţi în picioare? / Oana Bîzgan, deputat independent: „Nu avem exerciţiul să identificăm abuzul şi să luam atitudine!”

Cazul acuzaţiilor de rasism aduse arbitrului român Sebastian Colţescu, în timpul meciului PSG - Istanbul BB nu au rămas fără ecou. În timp ce unele voci puternice din sportul românesc spun că arbitrul nostru a comis o greşeală impardonabilă, sunt şi păreri care vin în sprijinul lui, susţinând că s-a creat o furtună mult prea mare.

În emisiunea „Ochii pe mine!”, de la Aleph News, Vlad Craioveanu şi invitaţii săi fac o radiografie a incidentului în care este implicat arbitrul român, tratând subiectul prin ochii tuturor invitaţilor.

Oana Bîzgan, deputată independentă în Parlamentul României şi psihoterapeutul Alexandru Cojocaru au fost prezenţi în platoul Aleph News. Ulterior, prin telefon au intervenit pe subiect şi fostul tenismen Ilie Năstase, Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului, arbitrul Adrian Porumboiu şi jurnalista Aleph News, Virginia Usiku.

Oana Bîzgan: „Drepturile omului nu sunt lucruri pe care le auzim în poveşti”

Şi pentru că joi este Ziua Drepturilor Omului (n.r. -10 decembrie 2020 ), Oana Bîzgan îţi explică de ce şi cum facem ca aceasta să fie în fiecare zi.

Oana Bîzgan: „Ziua drepturilor omului, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie în fiecare zi. Drepturile omului nu sunt lucruri pe care le auzim în poveşti sau le citim în cărţi de specialitate sau uneori mai dăm interviuri de politicieni care se preocupă cu aceste lucruri. Am ajuns să discutăm tot timpul pe subiecte despre egalitatea de şanse, de drepturile omului, de rasism ca şi un lucru pe care îl reinventăm.

Suntem o democraţie tânără, suntem încă în dezbaterea de facere şi de creştere şi de dezvoltare în demonstraţie şi pentru acest motiv, uneori avem dificultăţi în a înţelege că, de fapt, drepturile omului, chiar dacă sună pompos, înseamnă respectul meu faţă de toată lumea şi reciproc.”

A. Cojocaru: „În primul rând, ar trebui să ai pentru fiecare context profesional un sistem de legi, de reguli”

Continuăm dezbaterea cu psihoterapeutul Alexandru Cojocaru care îţi spune cât de vastă este ograda discriminării şi cât de uşor se poate trece graniţa.

Aşadar, unde se termină şi unde încep drepturile omului, dar şi care este diferenţa dintre rasism şi discriminare?

Vlad Craioveanu: Cine stabileşte cât de ofensator este un mesaj, un gest? Nu e, cumva, o decizie subiectivă? Sunt mai mult tipuri de discriminare?

Alexandru Cojocaru: În primul rând, ar trebui să ai pentru fiecare context profesional un sistem de legi, de reguli. Pe stradă este greu să spui cine este ofensator şi cine nu, cu toate că şi noi avem nişte reguli de bun simţ. Adică vei vedea de obicei cine este un agresor şi cine este un personaj agresat cu ochiul liber, stând într-o poziţie de echilibru şi echidistanţă.

Sigur că reperul meu de echilibru şi echidistanţă este diferit de al tău, poate fi acelaşi, more or less. Dar sunt diferite. De aceea, în general, am creat un cadru de legi şi de aceea avem sisteme de debate. Pentru că şi cel care a luat bătaie şi cel care a dat bătaie, au o parte de vină. Pentru că pot să am un instigator şi apoi un abuzator.

Poate fi o situaţie de genul ăsta. Eu calculez culpele şi în funcţie de ele dau o judecată. Nu este 100% ăsta este vinovat, în partea asta nu s-a întâmplat niciodată nimic.”

I.Năstase: „Dacă eu zic un cuvânt greşit apare în toată lumea. Invers nu se întâmplă nimic”

Ilie Năstase – şi el acuzat de-a lungul timpului de rasism şi discriminare – este de partea arbitrului Sebastian Colţescu, susţinând că în cazul în care românii sunt cei discriminaţi, atitudinea este cu totul alta.

„Ilie Năstase: Aş vrea să ştiu şi eu cum să ne adresăm unei persoane de culoare? Dumneavoastră ştiţi cât se înjură ei pe terenul de fotbal şi nu-i auzim noi? (…) Dar când ceilalţi ne fac ţigani, de ce ne lăsăm călcaţi în picioare? Când suporterii unguri, la un meci de handbal, ne-au arătat fundul în momentul intonării imnului României cine ne-a luat apărarea? A greşit băiatul ăsta, dar la ceilalţi care ne fac ţigani şi în tot felul, nu reacţionăm. Dacă eu zic un cuvânt greşit apare în toată lumea. Invers nu se întâmplă nimic.

Alexandru Cojocaru: Aici este forţa brandului.

Oana Bîzgan: Domnule Năstase, dumneavoastră sunteţi mult mai cunoscut şi aveţi notorietate şi tocmai de aceea ce dumneavoastră spuneţi ajunge mult mai rapid cunoscut.”

Fostul mare tenismen a spus că, în perioada în care juca tenis, circulau tot felul de glume între jucători, însă nu erau luate în serios: „Ceilalţi mă făceau comunist, la americani le spuneam „capitalişti”. Acum e foarte sensibilă treaba asta”.

O. Bîzgan: „În Registrul Infractorilor Sexuali sunt 45.000 de pedocriminali dovediţi deja. 70% recidivează”

Oana Bîzgan identifică care este, în opinia ei, marea problemă în tot ceea ce înseamnă abuz, violenţă, discriminare, rasism.

„Noi nu avem exerciţiul să identificăm abuzul şi să luăm atitudine. Să taxăm, să sancţionăm acuzatorul imediat. Trebuie să începem să înţelegem ce este un abuz şi să luăm atitudine. Toate studiile arată că un abuzator care nu este sancţionat în mod direct şi de toată lumea, mesajul pe care el îl primeşte este că are un comportament perfect acceptabil în societate şi urcă la următorul nivel de abuz.

În momentul în care eu am făcut registrul violatorilor şi pedocriminalilor, se făcea mişto de mine în mediul public că pentru doi-trei ameţiţi te-ai pus tu să faci lege, că s-au terminat problemele României. În Registrul Infractorilor Sexuali sunt 45.000 de pedocriminali dovediţi deja. 70% recidivează. 75% dintre violatori, abuzatori de copii şi aşa mai departe, inclusiv traficanţi de persoane, sunt cu suspendare.”

Oana Bîzgan despre cât costul violenţei: „Am face 3 spitale regionale cu banii ăia!”

„Sunt pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte violenţa împotriva femeilor. Ştiţi cât ne costă asta anual? 10 miliarde de euro! Ştiţi cât ne-ar costa să facem cele 3 mari spitale regionale pe care ni le dorim şi avem nevoie ca de aer de ele? Un miliard şi două sute de milioane! 3 spitale regionale.

Ori, dacă noi am putea să reducem astăzi doar 16% din cazurile cunoscute, adică raportate, de violenţă domestică şi împotriva femeilor, am face 3 spitale regionale cu banii ăia şi am mai avea bani şi de aparatură.

Doar să înţelegem, da, de fiecare data, când noi întoarcem ochii de la o femeie care este agresată, bătută sau auzim scandal la vecinul acasă şi nu luăm atitudine, fiecare dintre noi contribuie la faptul că luăm bani din buzunarul nostru, deci suntem complici.”

I.Stroe: „Orice declaraţie care poate fi considerată discriminatorie este de condamnat”

Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului, recunoaşte că şi noi, românii, am fost de multe ori victimele discriminării. Susţine că şi-ar dori ca ministerul pe care îl conduce să se implice mai mult în a combate astfel de fenomene, în primul rând prin comunicare şi educaţie.

Fair-play, respect, de educaţie împotriva rasismului sunt, în opinia ministrului Ionuţ Stroe, cuvintele de ordine din sportul românesc.

„Este o greşeală. Sper să nu fie una intenţionată, sper să nu fie vorba de exprimare ofensatoare. Sper ca acest lucru să fie cel puţin o exprimare neutră sau o exprimare inofensivă. Orice fel de gest sau de exprimare sau declaraţie care poate fi considerată discriminatorie este de condamnat.”

Virginia Usiku: „Ajunsesem să nu-mi mai placă culoarea mea...”

Virginia Usiku, jurnalist Aleph News – născută în România – se alătură şi ea discuţiei prin zoom şi îţi mărturiseşte cum a simţit pe propria piele ce înseamnă discriminarea.

„A fost un pic complicat în copilărie. E mult spus rasism, dar un comportament neadecvat... Copiii îşi exprimau noutatea vizavi de mine şi aşa se puteau ei exprima. Dar modul lor de exprimare au afectat cumva identitatea mea. Încercam să-mi dau seama de ce reacţionau aşa, dar întotdeauna mă gândeam de ce sunt diferită. Ajunsesem să nu-mi mai placă culoarea mea.”

Virginia Usiku, despre acuzele aduse arbitrului român: „Putea să se abţină!”

„Dat fiind că se afla într-un mediu civilizat, expus, putea să se abţină pentru că fiecare persoană în parte are un bagaj emoţional. (...) Românii nu sunt rasişti. Ar trebui puţină educaţie în sfera asta de a fi empatici”

A.Porumboiu: „Colţescu are o istorie întunecată în arbitrajul românesc”

Cu o carieră de arbitru de peste 14 ani, din care aproape 10-11 ani la nivel internaţional, fostul arbitru Adrian Porumboiu s-a alăturat şi el dezbaterii despre subiectul momentului în fotbal.

Acesta susţine că nu a fost discriminat niciodată şi, în plus, face o serie de acuze grave la adresa arbitrului Sebastian Colţeanu.

Adrian Porumboiu: Cred că depinde şi de comportamentul pe care îl ai tu ca om, mă rog, ca persoană.

Şi în speţă ca arbitru, sau ca observator UEFA. Şi trăind într-o lume în care nu îi respecţi pe cei din jurul tău îi vine greu cuiva să discrimineze sau să încerce să aibă un comportament, nu needucat, dar neelegant.

Vlad Craioveanu: Ca de la arbitru la arbitru, cum comentaţi acuzaţiile de rasism care i se aduc domnului Colţescu?

Adrian Porumboiu: Îmi scuzaţi, vă rog, intervenţia sub această formă, ca de la arbitru la unul care nu a fost niciodată arbitru, mă refer la Colţescu.

Colţescu are o istorie întunecată în arbitrajul românesc, în acele vremuri de demult apuse şi deloc nu sunt şterse şi continuă să fie prezente prin fel de fel de... nu giumbuşlucuri, fel de fel de aranjamente, de stabiliri de campioane, intrat într-un interes, într-un cerc destul de rotund şi de murdar, şi a ajuns să ne reprezinte la nivel internaţional. Taman el, care a produs foarte multe nenorociri în arbitrajul românesc. De la arbitru la arbitru nu pot niciodată să mă compar fără să fiu lipsit de modestie.

Nu numai eu, dar şi alţi arbitri integri cu Colţescu. Deci cariera lui este una care până la urmă, i-a venit să spun aşa, taman de hac în momentul în care a avut greşeli mult mai mari în arbitrajul din competiţia internă şi s-a întâmplat acum, ca să spun aşa, o prostie. Pentru că ce a continuat şi faptul că s-a băgat în seamă într-un mod în care nu vă cum de a putut să intervină cu „ăla negru”, cu nişte lucruri care au creat deja, cum să vă spun, un imens scandal, pentru că FIFA are pe frontispiciu doar două elemente la care ţine foarte mult ca reclamă: fairplay-ul şi rasismul”, conchide Adrian Porumboiu.