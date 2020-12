„Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu, invitaţi miercuri seara la Aleph News - Irina Pinţoi, Managing Partener Talentor România şi Magda Mihăilă, actriţă de stand-up comedy.

Epidemia de coronavirus a schimbat total regulile pe piaţa forţei de muncă. În timp ce unii oameni şi-au pierdut job-urile, mulţi dintre angajaţi sunt, de luni bune, în telemuncă. Irina Pinţoi îţi spune cum au reacţionat firmele în privinţa politicii de recrutare pe fondul crizei, unde se află piaţa muncii în acest moment, dar şi care sunt perspectivele viitoare?

Invitata lui Vlad Craioveanu este Managing Partner la Talentor România, cu aproape 20 de ani de experienţă în domeniul resurselor umane. Care sunt marii câştigători şi marii perdanţi ai acestei perioade şi cum a schimbat pandemia raportul angajaţi-angajatori?

Irina Pinţoi: „Diferenţa la angajare este făcută de acea chimie!”

Impactul epidemiei asupra forţei de muncă lasă urme adânci şi greu de redresat în viitorul apropiat. Irina Pinţoi, expert în resurse umane, îţi spune că sunt mai mai puţine joburi sau mai greu de obţinut, cerinţele angajatorilor sunt mai mari, iar salariile şi beneficile mai mici.

Cât de mult contează inteligenţa emoţională în găsirea jobului dar şi a angajatului model şi cum face acest detaliu diferenţa între două persoane cu acelaşi CV?

„Elena Pinţoi: Între două persoane care au o educaţie similară, dacă nu chiar identică, care au parcurs similar, dacă nu chiar identic, sunt alte lucruri care fac diferenţa. Şi aici ajungem la inteligenţa emoţională, la acea carismă, sau, dacă îmi permiteţi, la acea chimie care trebuie să se întâmple cu clientul. În momentul ai CV-uri pe masă de la o companie de recrutare, ele sunt similare. Similare ca parcurs, similare ca abilităţi...

Diferenţa este făcută de acea chimie. Aici ajungem şi la subiectul legat de pandemie. Este foarte greu să măsori acea chimie în vremurile noastre, atunci când interviurile, în majoritatea lor, se întâmplă în online... (…) În perioada aceasta, să ştiţi că în continuare interviurile finale au loc faţă în faţă.

Chiar dacă compania, prin politica ei, a decretat lucrul de acasă, interviurile finale au loc tot faţă în faţă pentru că managerul direct doreşte să întâlnească acea persoană, să dea mână cu ea. (…) Să nu uităm că trăim la serviciu mai mult decât acasă. Şi, dacă îmi permiteţi o exprimare plastică, partenerul de la serviciu este la fel de important ca cel de acasă. Să simţi că poţi construi cu el.”

Irina Pinţoi: „E OK să ai păreri, câtă vreme ele nu sunt din zona extremistă!”

Dacă până acum nu ai văzut nicio o legătură între ceea ce postezi pe social media şi momentul angajării la un nou loc de muncă, ceea ce îţi spune Irina Pinţoi o să te cam pună pe gânduri înainte să dai un like sau un share.

Invitata lui Vlad Craioveanu are un sfat clar: „să fim moderaţi în spaţiul public!”

“Irina Pinţoi: Acum, în materie de politică este foarte important. Nu vrei să aduci un membru al echipei, cu atât mai mult cu cât noi avem proiecte de middle şi top management, nu vrei să aduci în interiorul echipei un membru care face notă discordantă faţă de politica generală.

Vlad Craioveanu: Adică au ajuns firmele să facă angajări în funcţie de opţiunile politice?

Irina Pinţoi: Nu, nu neapărat de opţiuni politice cât dacă eşti foarte vehement în Social Media, s-ar putea ca asta să îţi cauzeze. Cu toţii suntem îndreptăţiţi la propria noastră opinie politică, absolut, însă în momentul în care eşti foarte vehement şi încerci să îi convingi pe ceilalţi, şi nu doar prin argumente logice, ci pentru că eşti tu chiar extremist pe alocuri, nu vrei asftel de element în echipa ta, chiar dacă el este profesional foarte bun. (…)

Şi dacă îmi permiteţi o completare, orice amprentă pe care o lăsăm în social media este foarte importantă, ea nu dispare niciodată... La orice dăm like, orice opinie avem acolo, la un moment dat poate cântări. Noi, pentru poziţii aşa cum am spus de middle şi top management, verificăm destul de în detaliu eventuala persoană pe care o trimitem clientului nostru.(…) E OK să ai păreri câtă vreme ele nu sunt din zona extremistă, şi câtă vreme ele nu sunt sau nu încerci să faci din ele platforma ta şi să-ţi aduci acoliţi. Să nu uităm că se spune că la serviciu nu facem politică, la seviciu mergem să lucrăm... (…) Însă revin, sugestia mea este să fim moderaţi în spaţiul public.”

I.Pinţoi: „Când a început lockdownul, proiectele s-au anulat, s-au amânat, s-au îngheţat nedefinit”

Irina Pinţoi analizează şi schimbările aduse de pandemia de Covid-19 pe zona de resurse umane. Cum afectează ele, pe termen lung, angajatul şi angajatorul?

„Foarte multe schimbări. În primul rând, lucrul de acasă. Nu eram pregătiţi. Foarte mulţi manageri şi-au făcut, în primă instanţă, probleme dacă angajatul mai lucrează sau dacă a crescut traficul pe Netflix. Apoi, angajatul, săracul, şi-a făcut probleme: „Eu unde stau, unde mă instalez? Copiii o să ţipe în jur, avem şcoala online...”. Vă dau un exemplu: ce facem cu o familie care are doi copii, şi sunt şi doi părinţi? Îi trebuie măcar patru camere. Fiecare copil într-o cameră, şi ei cu conferinţele lor, cu call-urile lor, în câte o cameră. Deci sunt şi probleme logistice. Apoi companiile, dacă mă credeţi, s-au contractat. Am simţit o contracţie fizică, efectiv, când a început lockdownul, proiectele s-au anulat, s-au amânat, s-au îngheţat nedefinit... (...) S-au schimbat foarte multe: comportamentul managerului, comportamentul companiei. Şi sunt companii şi companii. Companii care în această perioadă au spus: „OK, trebuie să trec prin asta, nu este ceva ce pot eu să fac să schimb situaţia, şi atunci, cum vreau să ies? Vreau să ies mai puternic! Şi îmi aduc în interiorul echipei nişte oameni la care până acum nu aveam acces, sau, pe care, până acum, nu mi-i permiteam.

Şi sunt, de cealaltă parte, acele companii, care consideră capitalul uman un cost. Şi care au intensificat controalele, să vadă dacă angajatul munceşte, au instalat pe calculator o serie de app-uri ca să vadă când tastează, cu ce viteză tastează, la ce se uită şi ce face angajatul... Am auzit de cazuri, unde, dacă eşti sunat şi nu răspunzi la apel în maxim 5 minute de la missed call e o problemă, înseamnă că nu lucrai, eşti în altă parte.”

Irina Pinţoi, despre meseriile care vor dispărea: „1 mil. de oameni sunt în şomaj tehnic!”

De la inceputul pandemiei s-au pierdut 300.000 de locuri de muncă. Mai mult, invitata lui Vlad Craioveanu susţine că 1 milion de români sunt în şomaj tehnic, sectoarele greu încercate fiind cele din turism, transporturi, organizare de evenimente şi HoReCa.

Ţinând cont de vremurile pe care le trăim, Irina Pinţoi îţi spune care sunt domeniile de activitate şi joburile care vor dispărea de pe piaţa forţei de muncă.

„Irina Pinţoi: Cred sau văd deja din piaţă că, pentru anumite joburi, există o mai puţină cerere, să spunem aşa. De exemplu, specialistul de data input, de introducere date. Apoi joburile din salarizare, din arhivare... Lucrăm cu mult mai puţine hârtii acum, nu mai este nevoie de foarte mult personal acolo. Sunt oamenii nespecializaţi, muncitorii necalificaţi. Sunt foarte multe companii-client care au adus roboţi, care fac muncă de fineţe sau care fac munci foarte grele. (…) La fel, specialistul servicii clienţi. O avem pe Alexa, care ne răspunde la nevoi. Deci sunt o serie de joburi care vor fi din ce în ce mai puţin căutate.”

Irina Pinţoi, despre capcanele din CV-ul de angajare

„Companiile vin la noi şi ne solicită un anumit profil. Sunt oameni care nu au mai fost la interviu de 10 ani. Nu mai ştiu cum să-şi facă un CV. În ultimii 15 ani s-au angajat din recomandare în recomandare. Apropo, ce să scriu în CV? - Nu scrie responsabilităţile job-ului! Scrie realizările pe care le ai, ce te scoate pe tine în faţă, ce te diferenţiază de alţii.”

Irina Pinţoi: „Este o perioadă care naşte abuzuri!”

Irina Pinţoi îţi spune că pandemia a pus în oglindă comportamente diferite ale diverşilor angajatori. Sunt companii care, în această perioadă, şi-a protejat maximum angajaţii, dar şi locuri în care tratamentul şi modul de a se purta au lăsat de dorit. Care va fi reversul medaliei?

„Este o perioadă care naşte abuzuri, dar cred ca acel comportament se va întoarce împotriva acelor companii. După pandemie, se vor aşeza foarte multe lucruri. Vor fi companii care se vor trezi cu o serie de clienţi noi şi unii care vor rămâne cu portofoliul gol.”

Irina Pinţoi, despre telemuncă: „Lucrul de acasă este un beneficiu, dar cu moderaţie”

Dacă te numeri printre cei care lucrezi de luni bune de acasă, să ştii că nu eşti singurul. Potrivit datelor oferite de Irina Pinţoi, expert în resurse umane, în România peste 18% dintre angajaţi sunt în telemuncă din cauza epidemiei, în timp ce media europeană este de 37%.

Totodată, invitata lui Vlad Craioveanu îţi spune şi ce trebuie să faci atunci când eşti în work from home pentru a nu pica victima sindromului burnout.

„Ce sugerez este ca cine lucrează de acasă să-ţi asigure un colţişor, pentru ca există riscul să munceşti până la epuizare, să nu mai faci trecerea către viaţa ta personală. Sindromul burnout. Eşti supus la foarte mult stres. Nu-ţi dai seama cand trece timpul. Eeste greu să te obişnuieşti. Este nevoie de disciplină. În jur de 18% din angajaţii români lucrează de acasă, în timp ce la nivel european este un procent de 37%. Cred că lucrul de acasă va fi un beneficiu pe care angajaţii îl vor căuta. Este drept, angajatul român nu vede lucrul de acasă pentru 5 zile. Îşi doreşte măcar 2 zile să stea acasă. Aşa cum am spus, lucrul de acasă este un beneficiu, dar cu moderaţie”, concluzionează Irina Pinţoi.

Cine este românca stabilită în Franţa care l-a făcut pe Jerry Seinfeld să râdă în hohote?

Şi după ce luat pulsul forţei de muncă în vreme de Covid. îţi propun să ne bucurăm de prezenţa Magdei Mihăilă – aceasta s-a alăturat pe zoom emisiunii „Ochii pe mine!” –cea care l-a făcut să râdă cu poftă pe Jerry Seinfeld.

Motivul? – A interpretat un pasaj umoristic chiar din cartea lansată recent de celebrul actor. S-a înregistrat şi a trimis videoclipul la una dintre cele mai populare emisiuni de televiziune din SUA, „The Tonight Show”, care îl avea invitat pe Jerry Seinfeld.

Moderatorul ceruse oamenilor să trimită o filmare cu ei interpretând o glumă din cartea lui Jerry Seinfeld. Videoclipul româncei, care locuieşte în prezent în Franţa, a fost selectat şi prezentat în emisiune, stârnind aplauze şi hohote de râs.

M. Mihăilă, cu umorul şi cu sănătatea!

Magda Mihăilă lucrează însă ca manager de comunicare la o prestigioasă asociaţie mondială din domeniul sănătăţii. În timpul liber, face ceea ce îi place şi o reprezintă cel mai bine: stand-up comedy în franceză, engleză, spaniolă şi română, în diverse ţări din Europa sau SUA.

Magda Mihăilă, comendiata poliglotă!

Mărturiseşte că talentul umoristic l-a moştenit de la mama ei şi se pare că o reprezintă cel mai bine.

„Este pe linie feminină. Când murea cinema în sat spunea bancuri, spunea poveşti. Dacă venea cineva în vizită, mama devenea un tonomat de spus bancuri.”

Magda Mihăilă, la Seinfeld Challange

Ce mărturiseşte Magda Mihăilă despre momentul în care l-a făcut să râdă de Jerry Seinfeld şi cum a ajuns să participe la „Competiţia lui Seinfeld”? Dacă va mai exista o dată viitoare, românca are o provocare şi mai mare pentru celebrul actor!

„Vlad Craioveanu: Aş vrea să le ofer telespectatorilor mei posibilitatea să vădă momentul tău de stand-up comedy de la Seinfeld.

Vlad Craioveanu: Bravo ţie, felicitări, ai reuşit să îi faci să râdă pe unii dintre cei mai funny oameni de pe planetă!

Magda Mihăilă: Mi-aş dori ca data viitoare, dacă va mai exista o data viitoare, să-l fac pe Seinfeld să râdă la o glumă de-ale mele, pentru că acum a râs la o glumă de-ale lui, interpretată de mine.

Vlad Craioveanu: Ştii ce nu mi-a sunat bine, mi-a sunat ciudat... Te-au prezentat ca fiind Magda din Franţa, nu Magda din România...

Magda Mihăilă: Da, eu când am trimis mail-ul pentru competiţie, am specificat că sunt un comediant român care stă în Franţa, mai apoi a trebuit să semnez un contract de cedare a drepturilor de imagine în care, iarăşi mi se cerea adresa la care locuiesc, şi a trebuit să trec adresa din Franţa...

Vlad Craioveanu: Şi oamenii au înţeles că eşti din Franţa...

Magda Mihăilă: Da, cred că la sfârşit au reţinut doar informaţia asta oficială cu domiciliul actual şi nu au mai păstrat şi partea cu naţionalitatea.”

Magda Mihăilă, despre temele alese pentru momentele de stand-up comedy

„Am şi eu poveşti despre viaţa mea din România. Abia în timp te simţi confortabil să-ţi găseşti alte teme. Am şi teme despre familie, relaţii, teme uzuale, dar încerc să abordez şi nişte teme mai sensibile despre Dumnezeu, feminism.”

Stand-up comedy în patru limbi

Magda Mihăilă este singura femeie din România care face stand-up comedy în patru limbi – franceză, engleză, spaniolă şi română – în diverse ţări din Europa sau în SUA. Care o reprezintă cel mai bine şi dă mai multă savoare momentului umoristic?

„Aş vrea să fac o paranteză. Cred că nu este niciun bărbat care să facă stand-up comedy în atâtea limbi. Aş prefera să fiu singurul comediant care face stand-up în atâtea. Cel mai bine, o să sune ciudat, mă simt în engleză şi cumva mintea mea este deja formată pentru structura glumei din umorul american şi din umorul american, dar româna vine şi ea aproape pentru ca este parte din mine”, conchide invitata lui Vlad Craioveanu.