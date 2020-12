„Ochii pe mine! ”, cu Vlad Craioveanu – invitaţi marţi seara, 1 Decembrie – o zi de o mare însemnătate istorică – generalul-maior Iulian Berdilă, şeful Statului Major al Forţelor Terestre şi Marius Lazurca, ambasadorul României la Budapesta.

În studioul Aleph News, pe parcursul întregii emisiuni, este prezent şi Bogdan Nicolae, analist de politică externă şi coordonator revista „Monitorul Securităţii şi apărării”.

„Patria este acolo unde îţi este bine”, spune un citat din limba latină. Pentru invitatul lui Vlad Craioveanu, ţara înseamnă să fii, în orice moment, acolo unde este nevoie de tine. De 1 Decembrie, şeful Statului Major al Forţelor Terestre îţi spune ce reprezintă pentru uniforma militară respectul, solidaritatea, dar şi sacrificiile şi încercările care vin la pachet cu împlinirea de a-ţi apăra ţara.

Ce înseamnă, cu adevărat, patriotismul în zilele noastre? Care sunt valorile în care mai cred românii? Ce ţine România unită, dar mai ales cum ne apărăm ţara în ipoteza unor atacuri?

I.Berdilă: „Ţinuta, drapelul, imnul, toate sunt în inima fiecarui militar”

Iulian Berdilă, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, îţi vorbeşte cât de importantă este Ziua Naţională pentru militarul român, dar şi care sunt valorile după care acesta se ghidează.

„E un moment pe care noi militarii îl oferim fiecărui român de ziua naţională. Oferim tradiţia comemorării eroilor, oferim legătura pe care o avem cu fiecare cetăţean, chiar dacă noul coronavirus ne-a restrâns puţin legătura directă. (...) Regăsim militarul român nu doar de 1 Decembrie, ci în fiecare zi a anului în misiunile lui. Ţinuta, drapelul, imnul, celelalte valenţe ale pachetului naţional, aş spune eu, ele sunt în inima fiecărui militar. E mai greu să le găseşti dacă nu discuţi direct cu militarul.”

I.Berdilă: „S-a schimbat foarte mult pachetul tehnologic şi el a impus un nou set de misiuni”

Generalul-maior Iulian Berdilă recunoaşte importanţa tehnologiei în cadrul misiunilor Forţelor Terestre, în special, în contextul pandemiei de COVID-19.

„Forţele Terestre au o serie de capabilităţi destinate luptei convenţionale. Dar să ştiţi că ea nu a disparut din scenariile pe care noi le avem în atentie. (...) S-a schimbat foarte mult pachetul tehnologic şi el a impus un nou set de misiuni şi de dezvolări ale unor capabilităţi. Pe de altă parte, aducerea în tehnologie a unei platforme noi a forţat şi scurtarea resursei umane pe anumite competente şi un anumit tip de instruire. În contextul noului covid, digitalizarea nu a fost aşa doar o afirmaţie. Noi am putut conecta o parte din punctele de comandă şi asta am făcut-o pentru ca ne-am antrenat.”

I.Berdilă: „Apărarea cibernetică este extrem de importantă!”

„Evident vă suntem cu lecţiile la zi. Viteza, în schimb, cel puţin personal, este una care din multiplele variabile care există în acest domeniu, îmi dă câteva provocării. Modul acesta de comunicare îţi da senzaţia că eşti mereu, cam ca la viteza luminii, un pic în urmă. Ai trimis informaţia, ea aparţine prezentului, însă totul este extrem de rapid. Trebuie să ştii şi să-l protejezi. Apărarea cibernetică este extrem de importantă.”

I.Berdilă: „Cred cu tărie că fiecare militar căzut la datorie permite devenirea unui român în viitor”

Invitatul lui Vlad Craioveanu este conştient de faptul că, un factor extrem de important în selectarea, recrutarea şi formarea militarului român îl reprezintă şi pachetul de valori pe care i-l pui la dispoziţie acestuia.

„Ce faci, îi dai militarului salariul mai mare sau îl aduci într-o zonă în care confortul pe timpul misiunii este mai mare? Cele mai multe ţări NATO au mizat pe adoua varinată. Pentru militar, contează foarte mult cât de curată este apa şi cât de mult se poate baza pe faptul că cei de acasă sunt liniştiţi că el îşi face datoria în condiţii sigure.

Am avut şi momente în istoria noastră în care am pierdut oameni. Cred cu tărie că fiecare militar căzut la datorie permite devenirea unui român în viitor. Sper ca şi generaţia tânără să-şi asume o asemenea credinţă.”

I.Berdilă, întorcere în istorie: „Fiecare bucăţică de curte românească trebuia apărată!”

Şi fiindcă ziua de 1 Decembrie este despre istorie şi despre recunoştinţă, Vlad Craioveanu îl provoacă pe generalul-maior Iulian Berdilă la un exerciţiu de imaginaţie: ce ar fi făcut, dar şi ce nu ar fi făcut dacă ar fi fost la conducerea armatei române în Primul Razboi Mondial.

„Sunt convins că şi ceilalţi colegi din echipa Armatei Române, ne punem întrebarea dacă am putea să schimbăm istoria în bine pentru România, să ştiţi că am face-o. Aş fi făcut tot ce aş fi putut să ţin România unită. În niciun caz nu aş fi rămas acasă. Cred că mă înscriam voluntar şi trebuia să particip la întreg efortul de atunci al Armatei Române pentru un set de valori. Fiecare bucăţică de curte românească trebuia apărată.”

I.Berdilă: „Apărarea naţională este ca un vaccin”

„Apărarea naţională este ceva pe care, nu numai, noi românii, cetaţenii nu o simt foarte acut – insipidă, inodoră – dar este foarte valoroasă. Este ca un vaccin. Îl simţi în anumite momente de violenţă, după care nu-l mai regăseşti în corpul tau. Îţi asigură o anumită potenţă de a rămâne rezistent. În schimb, trebuie să investeşti. Se dezvoltă foarte repede în timp şi în spaţiu. Are câteodată ameninţări, riscuri, vulnerabilitaţi, le are foarte subversive. Daca nu eşti atent şi uiţi să faci vaccinul, este mult mai greu.”

I.Berdilă, despre importanţa domeniului cibernetic: „Există deja naţiuni care investesc în aşa ceva”

Generalul-maior Iulian Berdilă recunoaşte că un domeniu extrem de provocator pentru întărirea capabilităţilor militare ale Armatei Române este mediul cibernetic, respectiv inteligenţa artificială. Mărturiseşte franc că sunt domenii în care, cu siguranţă, este nevoie urgentă de investiţii.

„Un domeniu pe care l-aş exemplifica aici ca fiind extrem de provocator pentru că îţi cere o viteză foarte şi aici este mediul cibernetic, domeniul Dezvoltării şi Cercetarii, în care trebuie sa începem sa investim. Vorbim de inteligenţa artificială, ce înseamnă ea în capabilităţile militare ale Armatei Române, nu peste 20 de ani, ci ce înseamnă ea mâine. Există deja naţiuni care investesc în aşa ceva. Există şi o porţiune în care ne dorim un parteneriat cu societatea civilă, cu domeniul privat şi IT în care să începem să cercetăm împreună despre ce vorbim. IT-istul român poate să aibă şi el o bucaţică mică, acolo în inima lui de militar, atunci când ştim, că împreună, contribuim la un set de misiuni relevante pentru apărarea naţională.

Iulian Berdilă, despre viitorul Alianţei în regiunea Mării Negre

„Alianţa rămâne unul din cele mai bune foruri de aparare colectivă şi de comuniune a armatelor ţărilor membre în ceea ce fiecare dintre noi experimentăm zi de zi. Regiunea Mării Negre rămâne una de interes pentru Alianţă, dar una de responsabilitate pentru noi.”

I.Berdilă: „Trebuie să fim gata să menţinem adevărul”

Şeful Statului Mafor al Forţelor Terestre atinge şi un subiect extrem de important, dar din ce în ce mai actual în societatea de astăzi: adevăr versus fake news.

„ Din punctul meu de vedere, provocările care au nevoie de scenarii cât mai precise sunt cele care au o dezvoltare foarte rapidă în timp şi spatiu. Şi ajung, din nou, la componenta cibernetică a capacităţilor din Armata Română. Aici vreau să tragem o tuşă foarte groasă şi foarte bine stabilită pentru importanţa sistemelor de comandă-control.

Astăzi cum reuşeşti să stabileşti realitatea, vizavi de fake news, şi alte elemente care sunt prezente, nu numai în Sectorul Civil, ci şi în interiorul securităţii şi apărării fiecărei naţiuni, în special din Alianţa Nord-Atlantică?

Deci, cum faci să cunoşti adevărul? Şi aici este un răspuns care, repet, dincolo de faptul dacă suntem gata de un anumit adversar, eu aş spune primul lucru trebuie să fim gata să menţinem adevarul şi dacă-l cunoaştem foarte bine, vom şti şi cum să ne ocupăm de adversar sau de provocări.”

Ambasadorul Marius Lazurca: „Pandemia a redus şi meseria noastră la elementele ei esenţiale”

La rândul său, Marius Lazurca, ambasadorul României la Budapesta, îţi vorbeşte despre ce reprezintă 1 Decembrie pentru românii din diaspora, dar şi cât de mult contează fiecare român care se întoarce înapoi acasă.

Invitatul lui Vlad Craioveanu şi-a început cariera diplomatică în 2006, ca ambasador pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta. Între 2010 şi 2016 a fost ambasador în Republica Moldova.

Ambasadorul îţi vorbeşte despre provocările pandemiei în diplomaţie, într-un moment în care multe state se simt divizate sau chiar izolate de această criză sanitară.

„A ajuns să arate trunchiat, aş spune, diplomaţia în ziua de astăzi. Diplomaţia română s-a adaptat la condiţiile de pandemie. Rezumând foarte mult, aş spune că pandemia a redus şi meseria noastră la elementele ei esenţiale. Întâi de toate, ne-a pus în situaţia de a ne reinventa serviciile consulare, de a crea acele instrumente prin care să protejăm drepturile şi libertăţile cetăţenilor noştri aflaţi în afară ţării. Nu este foarte simplu, în condiţii de restricţii severe a circulaţiei, să-i poţi ajuta pe cetăţenii tăi. (...) Sigur că nu ne-am ocupat numai de afaceri consulare, am încercat să ţinem şi agenda politică vie. Recent, am putut anunţa că România şi-a finalizat angajamentele în privinţa construcţiei gazoductului Bulgaria-România- Ungaria Austria, un proiect care va permite să diversifice atât rutele, cât şi sursele de alimentare cu gaz din regiunea noastră.”

Marius Lazurca: „Ziua Naţională îi îmbunează pe români”

„Ştiţi mai bine decât mine, ca oameni care lucrează în presă, că românii sunt cusurgi, că românii critică repede. Ziua Naţională parcă atenuează acest cusur, defect sau o simplă caracteristică a românilor. Este lucrul care m-a marcat cel mai mult să vad această tandreţe regăsită pe care o manifestă românii cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Spre bucuria mea, am avut de fiecare dată, mă refer la ipostaza de ambasador al României în Ungaria, invitaţi cetăţeni români de toate etniile la Ziua Naţională şi nimeni nu s-a considerat ofensat sau tulburat de invitatia noastră, ci dimpotrivă s-au bucurat să se alăture bucuriei noastre comune.”

M.Lazurca: „Nu cred că România îşi aduce aminte de români doar cu ocazia zilei de 1 Decembrie”

„Vă spun asta din condiţia mea profesională de diplomat care nu poate să nu-şi amintească de diasporă în fiecare zi. Este mandatul meu cotidian. (...) Cred ca principala datorie, grijă – şi aici vă rog să luaţi notă că nu mă exprim ca ambasador al României, ci cetăţean român – pe care noi ar trebui să ne-o livrăm nouă-înşine în raport cu diaspora este cum să facem ca această temă să devină din ce în ce mai puţin relavantă. Aşadar, cum să facem ca diaspora sa se întoarcă, cum sa-i înduplecăm pe români să revină în România şi să facă utili ţării lor? ”

Marius Lazurca, despre Tratatul de Pace de la Trianon: „O temă sensibilă şi complicată”

„O temă care nu are nevoie de prezentarea mea. Ungaria a găsit potrivit să se explime abundent asupra felului în care se raportează la Trianon. Ceea ce pot eu să spun, în calitate de Ambasador Român la Budapesta, este că noi ne-am dorit şi în bună măsură am şi reuşit să traversam acest an în bună pace şi în bună înţelegere, încercând să nu facem din viziunile noastre, eventual diferite asupra istoriei, o pricină de litigiu sau de tensiune.”