Oncologii italieni anunță: Activitatea fizică este arma împotriva cancerului

Oncologii, medicii și asistenții medicali din Italia aleargă pe străzi și postează pe rețelele sociale pentru a promova un mesaj clar: exercițiile fizice sunt esențiale atât pentru prevenirea cancerului, cât și pentru reducerea recidivelor.

Campania #oncorun2025, lansată de Rețeaua italiană pentru îngrijiri de sprijin în oncologie (Nicso) și Asociația italiană de oncologie medicală (Aiom), îi pune pe specialiști să iasă din spitale, să se încalțe cu pantofi sport și să alerge pentru a demonstra practic beneficiile activității fizice.

„Mulți dintre voi alergați pentru #oncorun2025, vă mulțumesc! De acum până la congresul național Aiom din 7-9 noiembrie, alergați și răspândiți mesajul promovării sănătății pe rețelele sociale”, scrie președintele ales al Aiom, Massimo Di Maio, pe Instagram.

Inițiativa se bazează pe date științifice concrete.

Numeroase studii arată că activitatea fizică are efecte pozitive în prevenirea primară a cancerului și în prevenirea terțiară – reducerea riscului de recurență la pacienții operați.

Studiul Challenge, publicat în New England Journal of Medicine, demonstrează că un program structurat de exerciții fizice după chimioterapia adjuvantă reduce cu 28% riscul de recidivă și cu 37% mortalitatea la pacienții cu cancer de colon.

Beneficiile sunt comparabile cu cele ale terapiilor medicamentoase, dar exercițiile trebuie considerate un complement, nu un substitut al tratamentelor standard.

Sute de medici s-au alăturat deja campaniei, conform ANSA.

„Obiectivul nostru este să ajungem la public. Răspândirea unui mesaj atât de eficient este o parte importantă a muncii noastre ca oncologi”, explică Di Maio.