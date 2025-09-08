ONG-urile cer Romsilva să oprească traficul auto în Pădurea Băneasa

Fundația Centura Verde, Asociația Parcul Natural București, Fundația Eco-Civica, Rețeaua pentru Natură Urbană și Grupul Civic „Salvați Codrii Vlăsiei”, alături de alte organizații și cetățeni, cer oprirea imediată a circulației auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa și protejarea zonei ca arie naturală.

Solicitarea vine după ce Direcția Silvică Ilfov a permis accesul mașinilor între cartierul Greenfield și Aleea Pădina, decizie pe care societatea civilă o consideră lipsită de transparență și abuzivă.

La dezbaterea publică organizată pe 5 septembrie, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a susținut crearea Parcului Natural Pădurea Băneasa și a declarat că soluția este rezilierea contractului semnat de Romsilva cu dezvoltatorul imobiliar Impact și Federația Greenfield.

Reprezentanții Romsilva au recunoscut că documentul poate fi denunțat dacă bucureștenii își doresc protejarea pădurii.

ONG-urile atrag atenția că traficul auto prin pădure generează poluare fonică și a aerului, crește nivelul particulelor fine (PM10 și PM2.5), sufocă vegetația cu praf, perturbă fauna și reduce siguranța vizitatorilor.

În plus, susțin că deschiderea drumurilor forestiere contravine Codului Silvic, care prevede că acestea pot fi folosite doar pentru gestionarea pădurilor sau în cazuri excepționale.

„Pădurea Băneasa este poarta de intrare a bucureștenilor în Centura Verde și trebuie să rămână un spațiu natural ferit de praf și gaze de eșapament”, a declarat Ciprian Gălușcă, director executiv al Fundației Centura Verde.

La rândul său, Dan Bărbulescu, director executiv al Asociației Parcul Natural București, avertizează că pădurea riscă să fie degradată iremediabil dacă nu se oprește urgent circulația auto.