Orban: DNA-ul pădurilor, o lozincă vândută de USR

„Noi ne-am dori să avem o listă comună şi la Primăria Capitalei şi la sectoare cu USR-PLUS şi PMP. Suntem deschişi la discuţii. PNL este cel mai mare partid din zona Dreptei şi am acceptat un candidat care nu e membru al PNL. L-am susţinut pe Nicuşor Dan pentru că este pasionat de Bucureşti. Cunoaşte problemele Bucureştiului. Bucureştiul nu mai poate rezista sub conducerea PSD-ului. Bucureştiul are nevoie de reforme fundamentale, de o schimbare majoră. Obiectivul de a avea candidat comun la Primăria Capitalei a fost atins”, a spus Orban, la Realitatea Plus.

Conform sursei citate, „intensitatea atacurilor USR e cam la fel de mare ca intensitatea atacurilor venite de la PSD”.

„După ce ne atacă, vin să facă alianţe cu noi. Ne-au atacat pe DNA-ul Pădurilor, asta chiar dacă PNL-ul a susţinut mereu că dezvoltarea societăţii depinde de o revenire la o armonie cu natura. DNA-ul pădurilor nu are un text legislativ serios. Legea va scăpa de pedeapsă pe toţi cei care au săvârşit infracţiuni silvice, au fost prinşi, iar dosarele ar trebui predate spre un tribunal care nu există. Pe USR nu interesează dialogul, legat de DNA-ul pădurilor, ei vor să vândă o lozincă”, a spus Orban.

Afirmaţia premierului vine după ce liderul USR, Dan Barna, a spus că proiectul de lege privind înfiinţarea DNA-ului pădurilor a fost blocat de Parlament, inclusiv de PNL.