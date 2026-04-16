Paște în 2026: ciorba de burtă, cozonacul și sarmalele, în topul comenzilor

Potrivit unei analize realizate pe baza datelor interne Glovo, românii s-au pregătit pentru Sărbătorile Pascale cu preparate autentice tradiționale. Astfel, cele mai comandate preparate au fost ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele, preparatele din carne de miel și mămăliga.

Ciorba de burtă conduce clasamentul și rămâne unul dintre cele mai populare preparate comandate în perioada sărbătorilor, în diverse variante. Cozonacul este, la rândul său, unul dintre produsele vedetă ale sezonului, fie în varianta clasică, fie reinterpretat prin combinații cu nucă, cacao, stafide sau rahat. În categoria felurilor principale, sarmalele domină preferințele românilor, atât în versiunile clasice, cât și în variante de post sau cu ciuperci. Carnea de miel rămâne proteina centrală a mesei de Paște, iar mămăliga este prezentă constant în combinație cu preparatele gata de consum.

Unde au fost cele mai multe comenzi

La nivel național, data de 3 aprilie a înregistrat cel mai mare volum de comenzi din perioada analizată, pe baza datelor colectate înainte de Paște, iar orașele în care s-au înregistrat cele mai multe comenzi de produse și preparate de Paște au fost București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Iași.

Cele mai multe comenzi de mâncare specifică perioadei au fost înregistrate în zilele de miercuri, marți și vineri, iar săptămâna cu cel mai ridicat volum de comenzi a fost cea din 30 martie – 3 aprilie. Cele mai multe comenzi au fost plasate dimineața, în intervalul 08:00 – 10:00.

Paște pentru toți, inclusiv pentru animalele de companie

Pe lână preparatele gătite, consumatorii au comandat și alimente și ingrediente din supermarketuri, cel mai frecvent produs adăugat în coș fiind făina pentru cozonac tip 000, esențială pentru cei care aleg să pregătească deserturile tradiționale acasă.

Analiza arată că întreaga familie a intrat în atmosfera pascală, inclusiv animalele de companie, astfel că printre cele mai comandate produse din perioada analizată se numără și Gourmet Gold Miel, hrană pentru pisici cu carne de miel.