Tradiții și obiceiuri în prima zi de Paște 2026. Ce nu este bine să faci în ziua Învierii

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri spune că nu este bine să dormi în prima zi de Paște. Potrivit credinței populare, cine doarme în ziua Învierii va fi somnoros tot anul și va avea parte de ghinion.

Tot în dimineața de Paște, tradiția spune că este bine să te speli pe față cu apă neîncepută, turnată într-o cană nouă, în care se pun un ou roșu, un ou alb, un bănuț de argint și un fir de iarbă verde. Fiecare dintre aceste simboluri este legat de sănătate, curăție, prosperitate și spor.

De Paște, este considerat de bun augur să porți haine noi. Asemenea apei neîncepute, îmbrăcămintea nouă este văzută ca un semn al înnoirii și al purificării.

Lumânarea adusă de la slujba de Înviere este păstrată în casă și aprinsă, potrivit tradiției, în momente grele, cum ar fi boala, necazurile sau calamitățile. În unele părți, se spune și că, în dimineața zilei de Paște, este bine să privești mai întâi într-un vas cu apă neîncepută, pentru a avea vedere bună tot anul.

Un alt obicei vechi este legat de cocoșul sfințit în noaptea de Paște. În trecut, oamenii duceau cocoși la slujba de Înviere, crezând că persoana al cărei cocoș cânta prima va avea noroc, sănătate și belșug în anul care urmează. După slujbă, păsările erau oferite de pomană săracilor.

La masa de Paște, tradiția spune că este bine să mănânci mai întâi ou, pentru sănătate, apoi pește și pasăre, ca să fii sprinten ca peștele și ușor ca pasărea. De asemenea, se crede că persoanele cu care ciocnești ouăle roșii în ziua de Paște se vor reîntâlni și în lumea de dincolo.

Un alt obicei popular spune că, dacă păstrezi un ou roșu timp de 40 de zile după Paște și acesta nu se strică, vei avea noroc tot anul.