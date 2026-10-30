Patru din zece părinți români care muncesc în străinătate vor să revină definitiv în țară. Ce arată un nou sondaj

Totodată, 41,7% dintre părinții chestionați intenționează să se întoarcă definitiv în țară în următorii ani, potrivit unui sondaj realizat de Salvați Copiii România.

Cercetarea, desfășurată în perioada septembrie – octombrie 2026, arată că separarea de copii afectează în special relația emoțională dintre membrii familiei, iar distanța fizică și condițiile de muncă limitează posibilitatea părinților de a participa la viața celor rămași acasă.

Potrivit rezultatelor, 35,7% dintre părinții respondenți consideră că relația cu copilul a devenit mai distantă după plecarea în străinătate, iar 31,2% vorbesc cu acesta mai rar decât zilnic.

Timpul petrecut împreună, principala lipsă resimțită de copii

Întrebați ce cred că le lipsește cel mai mult copiilor în relația cu ei, 40,5% dintre părinți au indicat timpul petrecut împreună, iar 31,3% au menționat manifestările directe de dragoste și afecțiune.

Alți 14% consideră că absența lor se resimte în special la momentele importante din viața copilului, în timp ce 6% au indicat sprijinul pentru problemele cotidiene.

Doar 2% dintre respondenți apreciază că plecarea lor nu produce nicio lipsă în relația cu copilul.

Doar 39% consideră că pot oferi sprijin emoțional de la distanță

Potrivit sondajului, 39% dintre părinți consideră că pot oferi sprijin emoțional copilului chiar dacă se află în altă țară.

În schimb, 21% apreciază că nu pot asigura acest sprijin, iar 40% nu exprimă o poziție clară.

Totodată, 43% dintre părinții respondenți declară că reușesc să fie prezenți la momentele importante din viața copilului, în ciuda distanței, iar 15% consideră că propriul copil nu apelează la ei atunci când are nevoie de ajutor.

Mai mult de jumătate dintre părinți nu țin legătura direct cu școala copilului

Cercetarea evidențiază și dificultăți privind implicarea părinților în educația copiilor rămași în România.

Astfel, 54,2% dintre respondenți declară că nu sunt în contact direct cu școala sau grădinița copilului.

În privința deciziilor importante, 15% dintre părinți afirmă că se implică în mică măsură sau deloc în aspectele privind educația, iar 17% în cele referitoare la sănătatea copilului.

Procentele ajung la 23% pentru alegerea activităților extrașcolare și la 22% pentru discuțiile despre prieteni și relațiile copilului cu ceilalți.

Principalele obstacole identificate de părinți sunt distanța fizică, menționată de 79,3% dintre respondenți, programul de muncă, indicat de 55,8%, și costurile deplasărilor în România, invocate de 48,6%.

Patru din zece părinți vor să revină definitiv în România

Sondajul arată că 41,7% dintre părinții chestionați intenționează să revină definitiv în România în următorii ani.

În schimb, 27,6% nu au în plan o revenire definitivă, iar 30,8% nu au luat încă o decizie.

Dintre cei care intenționează să se întoarcă, 85,4% menționează dorința de a fi alături de copil sau familie drept unul dintre principalele motive.

Un loc de muncă suficient de bine plătit în România este indicat de 72,1% dintre acești părinți, în timp ce îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este menționată de 30,1%, respectiv 29,8%.

Pentru părinții care nu intenționează să revină definitiv în țară, reunificarea familiei în străinătate reprezintă o alternativă: 35,4% dintre aceștia declară că intenționează să își aducă copilul în țara în care lucrează, în următorii doi ani.

Aproape jumătate dintre părinți nu au la cine apela în străinătate

Separarea de familie este însoțită, în multe cazuri, și de lipsa unei rețele de sprijin în țara de destinație.

Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 48,8%, declară că nu au persoane sau grupuri la care să poată apela atunci când au nevoie de ajutor.

În rândul celor care dispun de o asemenea rețea, 73,4% se pot baza pe prieteni români, 49,5% pe familie sau rude și 39,6% pe prieteni ori colegi din țara de rezidență.

Totodată, 55% dintre părinții participanți la cercetare se află în actuala perioadă de muncă în străinătate de cel puțin trei ani, iar un sfert sunt plecați de peste cinci ani.

Sondaj realizat în opt țări, pe un eșantion de 1.005 părinți

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, implementat de Salvați Copiii România cu finanțare de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Au fost chestionați 1.005 părinți care muncesc în Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța, Irlanda, Austria și Belgia și au copii cu vârste de până la 17 ani rămași în România.

Potrivit organizației, eșantionul este reprezentativ pentru părinții aflați în această situație în cele opt state, cu o marjă de eroare de aproximativ 3% și un nivel de încredere de 95%.

Respondenții au declarat că au, în total, 1.437 de copii minori rămași în țară.