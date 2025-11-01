Patru medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori din Cipru

România s-a clasat din nou printre cele mai performante echipe din regiune, obținând patru medalii la ediția din acest an a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori.

Medalii de argint au fost câștigate de Rareș Hanganu, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București (locul 4), și Andrei Nemțișor, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași (locul 6).

Medaliile de bronz au revenit elevilor Horia-Andrei Boeriu, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București (locul 10), și Mihnea Petru Apostol, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București (locul 15).

Competiția a reunit 33 de participanți oficiali din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Moldova, Macedonia de Nord, România, Serbia și Slovenia, alături de o echipă neoficială a țării gazdă.

Echipa României a fost coordonată de prof. Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, vicepreședinte al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, și de Alin Gabriel Răuleanu, student la Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ministerul Educației a precizat că sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale, acoperind taxele de participare, costurile de deplasare și diurnele aferente.