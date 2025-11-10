Paznicul unei bănci din Iași a furat dintr-un bancomat 68.650 lei și 9.750 euro

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, bărbatul este aczat de două infracțiuni de furt calificat.

Acesta era angajat al unității bancare în calitate de ofițer de securitate.

În 16 și în 23 octombrie, folosind cheile de acces și codurile de dezarmare deținute, a pătruns fără drept în interiorul agenției, care era închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată, știind că este oprit sistemul de supraveghere video.

El a deschis un bancomat din care a furat aproximativ 48.000 lei și 9.750 euro, în 16 octomrbie, și 20.000 lei, în 23 octombrie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv faţă de inculpat, formulată de procurori.