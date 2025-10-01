Prima pagină » Social » Percheziții în trei județe și în Capitală după furtul unor componente de locomotive

Percheziții în trei județe și în Capitală după furtul unor componente de locomotive

Polițiștii fac miercuri percheziții în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în Capitală, după ce a fost reclamat furtul unor componente de locomotive și de combustibil.
Percheziții în trei județe și în Capitală după furtul unor componente de locomotive
Cosmin Pirv
01 oct. 2025, 11:20, Social

Potrivit IGPR, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București fac 18 percheziții în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov si în municipiul București.

Acțiunea vizează documentarea și probarea activității infracționale a unor angajați ai unei instituții, în urma unor plângeri referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Activitățile vizează descoperirea și ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârșirea infracțiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.