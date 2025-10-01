Percheziții în trei județe și în Capitală după furtul unor componente de locomotive

Potrivit IGPR, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București fac 18 percheziții în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov si în municipiul București.

Acțiunea vizează documentarea și probarea activității infracționale a unor angajați ai unei instituții, în urma unor plângeri referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Activitățile vizează descoperirea și ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârșirea infracțiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.