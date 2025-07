Percheziții la o grupare care ar fi prejudiciat autoritățile britanice cu un milion de lire sterline

Potrivit IGPR, în anul 2024, în urma sesizării din oficiu a polițiștilor, a fost înregistrat un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.

Joi, polițiștii fac 13 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate în activitatea infracțională.

Din cercetări a reieșit că o grupare infracțională, compusă din 16 persoane (autori și complici), începând cu luna septembrie 2023 și până în prezent, ar fi accesat, fără drept, sistemele digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul Britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ,,Goverment Gateway” și editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare socială ale acestora.

Astfel, aceștia ar fi compromis peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili britanici

„Această activitate a fost legată de înregistrări ale unor angajatori falși în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicația de returnare de taxe de tip „PAYE” (Pay As You Earn), înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cât și solicitarea în mod fraudulos a unor rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite. Rambursările impozitului pe venit astfel solicitate în mod fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost plătite în conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate”, transmite IGPR.

Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat în conturile deținute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv în alte conturi bancare sau ar fi fost retrase în numerar de la ATM.

Până în prezent, prejudiciul cauzat autorităților britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.

Activitățile de cooperare judiciară s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, în cauză fiind încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie (organele de parchet și HMRC), în vederea facilitării schimbului de probe în prezenta cauză și pentru identificarea tuturor membrilor grupării infracționale.