Peste 10.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfântului Nicolae depuse la o biserică din Brăila

Peste 10.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Ierarh NectarieTaumaturgul, în cele trei zile de pelerinaj din oraşul Brăila. Reprezentanţii Arhiepiscopiei Dunării de Jos spun că pelerinii au venit în număr mare datorită credinţei şi a vremii bune.

Moaştele celor doi sfinţi au fost aduse miercuri în oraşul Brăila. Au urmat trei zile cu pelerinaj şi rugăciune la biserica Sf.Nicolae, unde a fost depusă racla cu oseminte sfinte.

Vineri, de Sfântul Nicolae, ocrotitorul oraşului Brăila, slujba religioasă a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, fiind prezenţi mii de oameni din Brăila şi din alte părţi ale ţării.

„Nu a fost doar pelerinajul la sfintele moaşte, au fost şi alte activităţi. Elevii olimpici au primit premii, am fost la penitenciar cu sfintele moaşte, am vizitat unităţi de învăţământ, am ajutat persoane bolnave şi sărace, au fost numeroase activităţi în aceste zile. Punctul de atracţie l-a reprezentat pelerinajul la moaşte. Numeroşi credincioşi au venit datorită credinţei, a fost şi vreme bună. Noi estimăm că au fost peste 10.000 de oameni, este o participare foarte mare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Rareş Bucur.

La încheierea evenimentului, moaştele au fost duse înapoi, la catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

