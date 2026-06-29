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Peste 2.170 de elevi au lipsit de la prima probă a examenului de Bacalaureat

Ministerul Educației a anunțat rata de participare la proba de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat a fost de 98,2%. Peste 2.178 de tineri au lipsit de la proba de luni.
Peste 2.170 de elevi au lipsit de la prima probă a examenului de Bacalaureat
Sursa foto: Justin Stavaru/Mediafax Foto
Daiana Rob
29 iun. 2026, 17:38, Social
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Potrivit informării transmise de minister, peste 120.119 elevi au dat astăzi de Limba și literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat.

A fost un total de 122.319 de candidați înscriși pentru susținerea acestei probe – toate promoțiile.

Un număr de 2.178 de tineri au lipsit de la această probă, în timp ce 22 candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În cadrul probei la Limba și literatura română desfășurată, luni, absolvenții de liceu de profil uman au primit opere de Tudor Arghezi la subiectul III, în timp ce elevii de la profilul real au fost evaluați din operele lui George Bacovia.

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