Piedone Jr. începe modernizarea străzilor din Ferentari. PS5 cere cetățenilor să semnaleze gropile prin „share location”

Primăria Sectorului 5 a anunțat că, după ce săptămâna trecută lucrările s-au desfășurat în cartierul Rahova, începând de astăzi echipele de la Infrastructură S5 se mută în cartierul Ferentari pentru a continua Programul anual de modernizare a străzilor.
Foto: Alexandru Dobre/Mediafaxfoto
Mădălina Dinu
24 mart. 2026, 10:02, Politic

În a doua etapă a programului, echipele primăriei se vor ocupa de astuparea gropilor apărute pe străzile din Ferentari, prioritizând solicitările cetățenilor în funcție de gravitate. În paralel, intervențiile vor fi efectuate și în alte zone unde situația o impune.

Primăria precizează că unele străzi aparțin Administrației Străzilor București (ASB), astfel că PS5 nu poate interveni direct, însă solicită permanent sprijinul ASB pentru arterele aflate în administrarea acesteia.

Cetățenii care observă gropi sau degradări pe drumuri pot semnala problemele prin WhatsApp la 0735 281 304, trimițând o fotografie sau un video împreună cu locația sau adresa exactă.

„Dacă locuiești în acest cartier, te invităm să trimiți sesizările tale legate de starea străzilor, pe Whatsapp, la numărul 0735 281 304. Avem nevoie de o fotografie/video cu groapa semnalată și un share location sau să ne scrii adresa exactă”, se arată în postarea publicată pe pagina primăriei Sectorului 5.

Angajații din cadrul Primăriei se vor ocupa de preluare sesizărilor de la cetățeni, iar mai apoi echipele de muncitori vor fi trimise pe teren, în zonele indicate.

„Continuăm lucrările de modernizare cu aceeași determinare. Sunt în teren și coordonez personal echipele de intervenție pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Vreau să mă asigur că toți cetățenii Sectorului 5 beneficiază de condiții bune de circulație rutieră și pietonală”, a declarat Vlad Popescu Piedone.

