Plângere penală, depusă de o fostă angajată a Operei din Iaşi, pe numele managerului Beatrice Rancea

O fostă angajată a Operei Naţionale din Iaşi a anunţat, luni, că a depus o plângere penală pe numele actualului manager al instituţiei, Beatrice Rancea, pentru că aceasta din urmă refuză să o reangajeze, deşi a câştigat acest drept în instanţă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Otilia Pop, fosta violonista a Operei Naţionale Române Iaşi (ONRI)a anunţat, luni, la o conferinţă de presă a Federaţiei Sindicatelor Instituţiilor de Cultură că a depus o plângere penală pe numele lui Beatrice Rancea. Fosta angajată a Operei susţine că a câştigat in instanţă dreptul de a fi reangajată, dar ca acest lucru nu s-a întâmplat.

„Motivul principal a fost acela că am aflat ca doi dintre colegii mei urmează sa fie concediaţi. (...) M-am gândit la unul dintre colegi că este proaspăt căsătorit, că are împrumuturi şi m-am pus în locul lui şi am zis cum să îi fie luat locul de muncă. (...) I-am scris un mesaj pe telefonul mobil prin care îl rugam să îşi apere spatele şi să ceară o audienţă la managerul instituţiei, ca să vadă despre ce este vorba. El, ca mulţumire, a doua zi s-a dus cu telefonul şi i-a arătat managerei mesajul de la mine. (...) Am fost dată disciplinar afară, dar am câştigat de pe data de 11 noiembrie. (...) Am câştigat în instanţă în jur de 18. 000 de euro, am depus nenumărate hârtii la secretariatul instituţiei prin care solicităm şi puneam în vedere ca nerespectarea, nelurea în calcul a unei decizii, a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile reprezintă caz penal şi joi am deschis dosar penal împotriva managerului instituţiei”, a declarat presei Otilia Pop, fostă violonistă a ONRI.

La conferinţa de presă organizată de conducerea Federaţiei Sindicatelor din Instituţiile de Cultură au fost prezenţi atât actuali, cât si foşti angajaţi ai Operei Iaşi, dar şi colegi din Teatrul Naţional Iaşi.

„Un abuz foarte mare este desfacerea contractelor de muncă, abuziv, ducerea în comisia de disciplină a colegilor pe motive că au dat comentarii pe o pagină de socializare după orele de program. De asemenea, sunt colegi care, din cauza faptului că nu fac parte din anturajul apropiat al ei, sau fac parte din anturajul altora care au fost incomozi pentru doamna Rancea, ea încearcă pe toate căile, la limita legii, e adevărat, să scape de ei”, a declarat Marius Ciulică, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Instituţiile de Cultură.

Despre presupusele abuzuri ale lui Beatrice Rancea a vorbit şi Preşedintele sindicatului Artis.

„Aceste reorganizări, desfiinţări de posturi la care nu am primit încă dovezile că sunt legale, avem de-a face cu imixtiuni în treburile sindicale. (...) Avem de-a face cu o problemă foarte gravă. Fosta contabilă şefă a semnalat şi a trimis documente la Minister, şi prin alte părţi, cu sume de genul de 685.000 de lei pentru procese pierdute, pe care le-a pierdut instituţia, (...) Avocata e plătită cu 12.000 de lei pe lună. În condiţiile în care se pierdeau procesele pe bandă rulantă, unii erau daţi afară că nu corespund profesional, iar acest avocat primea 120 milioane de lei vechi pe lună”, a declarat Marius Aftaragaci, preşedintele sindicatului Artis.

Problemele, susţine actorul Mihai Călin sunt generate de Ordonanţa ce reglementează atribuţiile managerilor din instituţiile de Cultură.

„Noi am sesizat către Ministerul Culturii încă de anul trecut în legătură cu anumite disfuncţionalităţi, anumite probleme care au apărut în ultimii ani. Considerăm că în primul rând, sursa acestor probleme este Ordonanţa 189 care reglementează managementul Instituţiilor Publice de Cultură şi care a fost modificată ultima oară în 2013 şi conţine nişte lucuri care dau putere nemăsurată directorilor de insituţii: nu este vârstă de pensionare, concursul este închis, la finalul unui mandat se face evaluare şi pot să ia un nou mandat, nu are nimeni dreptul din exterior să participe la concurs, ceea ce este absolut inadmisibil în timpurile noastre. În felul ăsta se permanentizează în posturile de directori nişte persoane şi devin nişte patroni pe bani publici”, a declarat actorul Mihai Călin.

Beatrice Rancea a refuzat să comenteze acuzaţiile.

